Telegraph: в британском Лидсе мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей

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В британском городе Лидс мужчина с арбалетом и ружьем напал на людей. Об этом пишет издание Telegraph.
«Три человека получили ранения в ходе инцидента с участием мужчины, вооруженного арбалетом, в Лидс», — говорится в сообщении.
Инцидент случился в пригороде. На видео запечатлено то, как стрелявший проходит вдоль жилой постройки. В результате инцидента пострадали три человека. Правоохранители задержали злоумышленника, началось расследование инцидента.
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Иван Мусатов