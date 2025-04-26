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Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве

Mash: разработчик систем РЭБ Рытников умер во время взрыва на границе с Украиной
Фото: iStock/ madsci

Фото: iStock/ madsci

Рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в ночь с 17 на 18 апреля. Машину Рытникова взорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами. СВУ располагалось под днищем автомобиля.

Во время взрыва руководитель КБ Брянского электромеханического завода вместе со своим коллегой садился в салон машины. От полученных травм они оба умерли на месте.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

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#инцидент
#машина
В иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв
26 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

На месте случившегося работают экстренные службы. Сейчас порт не функционирует. Ударная волна повредила ряд зданий и припаркованные машины.

Отмечалось, что к настоящему моменту количество пострадавших во время инцидента достигло 80 человек. Людей отвозят в больницы бригады скорой помощи, отметило агентство NourNews.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

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#иран
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Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»
26 апреля 2025, 12:35

Фото: iStock/ Distortion Media

В Подмосковье случился пожар на тяговой подстанции «Столбовая» в Чеховском районе, сообщил Tелеграм-канал Baza.
Предварительно, причиной произошедшего стал выход из строя электрооборудования на одной из остановок. Со слов очевидцев, примерно в два-три часа ночи они видели разрастающееся пламя над подстанцией.

Согласно имеющейся информации, пострадавших нет. До утра из-за перебоев подачи энергоснабжения наблюдались несущественные отклонения от графика движения поездов.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

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Россиянка произнесла фразу «я хочу жить» и умерла
В Таиланде российская туристка неожиданно умерла
26 апреля 2025, 11:00

Фото: iStock/ inewsistock

Российская туристка умерла на отдыхе в Таиланде. Девушка вдруг упала в обморок и успела произнести только одну фразу, сообщила газета «Комсомольская правда».
За несколько дней до возвращения домой 33-летняя россиянка почувствовала себя плохо. Сначала она произнесла фразу «я хочу жить» и упала в обморок.

Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики старались помочь туристке, однако сердце россиянки останавливалось дважды. Спустя некоторое время она умерла.

Подруги туристки, с которыми она отдыхала, обратили внимание, что произошедшее оказалось для них полной неожиданностью. После возвращения домой, в Екатеринбург, россиянка собиралась продолжить работать свадебным фотографом.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери.

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#россияне
#таиланд
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NBC: обвинявшая принца Великобритании Эндрю в изнасиловании совершила суицид
26 апреля 2025, 05:44

Фото: iStock/STILLFX

Гражданка США Вирджиния Джуфре, которая ранее обвинила принца Великобритании Эндрю в изнасиловании, совершила суицид. Об этом сообщает телеканал NBC.
«Она покончила жизнь самоубийством, будучи всю жизнь жертвой сексуального насилия и секс-торговли», — говорится в сообщении.

Обвинения в изнасиловании на принца Эндрю поступили в 2021 году. По словам Джуфре, наследник короля Карла III находился среди мужчин, с которыми она занималась сексом в 17 лет по принуждению американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Дело Джефри Эпштейна вызвало широкий резонанс, так как финансист являлся одним из крупнейших секс-преступников за всю историю. По некоторым данным, его услугами пользовались ряд высокопоставленных западных чиновников и мировых звезд. Перед дачей показаний Эпштейна нашли мертвым в камере. Предварительно, причиной является суицид, хотя есть ряд теорий, что финансиста могли убить.

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#суицид
#великобритания
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В Ленинградской области произошла массовая авария минимум с 22 автомобилями
26 апреля 2025, 03:09

Фото: iStock/Bilanol

В Ленинградской области произошла массовая авария, в которой столкнулись минимум 22 автомобиля. Об этом сообщает Shot.
«На дороге столкнулись минимум 22 автомобиля. Несколько из них сильно разбиты. По словам очевидцев, есть пострадавшие», — говорится в сообщении telegram-канала.

Авария случилась на Киевском шоссе около съезда на Фрезерную улицу в Гатчине. Предварительно, причиной ДТП является образовавшийся гололед. На месте происшествия работают экстренные службы.

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