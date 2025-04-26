Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве

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Рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в ночь с 17 на 18 апреля. Машину Рытникова взорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами. СВУ располагалось под днищем автомобиля.
Во время взрыва руководитель КБ Брянского электромеханического завода вместе со своим коллегой садился в салон машины. От полученных травм они оба умерли на месте.
Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.
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Во время взрыва руководитель КБ Брянского электромеханического завода вместе со своим коллегой садился в салон машины. От полученных травм они оба умерли на месте.
Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.
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Ольга Енгалычева