Количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране выросло до 516 человек

Фото: iStock/ RamonCast
Количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек, сообщил Телеграм-канал Mash.
До этого представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст отмечал в беседе с агентством Mehr, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Помимо прочего, экстренные службы в городах Джахром и Лар пребывают в полной готовности, уточнил он.
В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) обратили внимание, что инцидент никак не связан с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы фунционируют в штатном режиме.
Напомним, что сегодня сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.
По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.
Читайте также:
Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»
Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) обратили внимание, что инцидент никак не связан с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы фунционируют в штатном режиме.
Напомним, что сегодня сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.
По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.
Читайте также:
Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»
Baza: погибший при взрыве в Балашихе был военным
Ольга Енгалычева