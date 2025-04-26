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Количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране выросло до 516 человек

Фото: iStock/ RamonCast

Фото: iStock/ RamonCast

Количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек, сообщил Телеграм-канал Mash.
До этого представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст отмечал в беседе с агентством Mehr, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Помимо прочего, экстренные службы в городах Джахром и Лар пребывают в полной готовности, уточнил он.

В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) обратили внимание, что инцидент никак не связан с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы фунционируют в штатном режиме.

Напомним, что сегодня сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

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#иран
#пострадавший
Супруги и двое их маленьких детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске
26 апреля 2025, 15:25

Фото: iStock/ Artem_Furman

В городе Кисловодск в Ставропольском крае завели уголовное дело после обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома тел супругов и их малолетних сыновей 3 лет и 4 месяцев, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в Телеграм-канале.
Согласно предварительным данным, причиной кончиной семьи стало отравление угарным газом.

«На место происшествия выехал руководитель следственного отдела и следственно-оперативная группа», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что следователь СК России осмотрел место инцидента, назначил судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

«Расследование уголовного дела продолжается», — обратили внимание в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

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В иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв
26 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

На месте случившегося работают экстренные службы. Сейчас порт не функционирует. Ударная волна повредила ряд зданий и припаркованные машины.

Отмечалось, что к настоящему моменту количество пострадавших во время инцидента достигло 80 человек. Людей отвозят в больницы бригады скорой помощи, отметило агентство NourNews.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

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#взрыв
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#пострадавший
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Основной разработчик российских систем РЭБ Рытников погиб при взрыве
Mash: разработчик систем РЭБ Рытников умер во время взрыва на границе с Украиной
26 апреля 2025, 12:55

Фото: iStock/ madsci

Рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников, проинформировал Teлеграм-канал Mash.
Отмечалось, что все случилось в ночь с 17 на 18 апреля. Машину Рытникова взорвали с помощью самодельного взрывного устройства, которое было начинено поражающими элементами. СВУ располагалось под днищем автомобиля.

Во время взрыва руководитель КБ Брянского электромеханического завода вместе со своим коллегой садился в салон машины. От полученных травм они оба умерли на месте.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

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#автомобиль
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Baza: в Подмосковье произошел пожар на подстанции «Столбовая»
26 апреля 2025, 12:35

Фото: iStock/ Distortion Media

В Подмосковье случился пожар на тяговой подстанции «Столбовая» в Чеховском районе, сообщил Tелеграм-канал Baza.
Предварительно, причиной произошедшего стал выход из строя электрооборудования на одной из остановок. Со слов очевидцев, примерно в два-три часа ночи они видели разрастающееся пламя над подстанцией.

Согласно имеющейся информации, пострадавших нет. До утра из-за перебоев подачи энергоснабжения наблюдались несущественные отклонения от графика движения поездов.

Вчера утром в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв. Инцидент произошёл во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Эпицентром взрыва стал припаркованный у одного из подъездов легковой автомобиль марки Volkswagen. После взрыва машина загорелась, и над ней поднялся огромный столб чёрного дыма, который был виден из разных уголков города.

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Россиянка произнесла фразу «я хочу жить» и умерла
В Таиланде российская туристка неожиданно умерла
26 апреля 2025, 11:00

Фото: iStock/ inewsistock

Российская туристка умерла на отдыхе в Таиланде. Девушка вдруг упала в обморок и успела произнести только одну фразу, сообщила газета «Комсомольская правда».
За несколько дней до возвращения домой 33-летняя россиянка почувствовала себя плохо. Сначала она произнесла фразу «я хочу жить» и упала в обморок.

Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии. Медики старались помочь туристке, однако сердце россиянки останавливалось дважды. Спустя некоторое время она умерла.

Подруги туристки, с которыми она отдыхала, обратили внимание, что произошедшее оказалось для них полной неожиданностью. После возвращения домой, в Екатеринбург, россиянка собиралась продолжить работать свадебным фотографом.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 19-летняя жительница Курганинского района, Юлия Вишталюк, была приговорена к 1 году и 6 месяцам колонии-поселения за убийство своей новорожденной дочери.

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