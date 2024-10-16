Расстрелявший офицера СВО киллер мог скрыться пешком

Фото: Следственный комитет
Правоохранительные органы ищут пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО в Подмосковье, сообщает канал Mash. Предполагается, что преступник добрался до деревни, где жил военный, пешком через лес.
В первые часы после убийства правоохранители ввели план «Перехват». Останавливали и досматривали все проезжающие машины. Оказалось, что все они принадлежали местным жителям и не имели отношения к преступлению. В результате появилась версия, что киллер скрылся пешком.
Ранее сообщалось, что убийца ждал замначальника управления воинской части Никиту в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области.
Убийство произошло утром 16 октября возле деревни Маленки. Неизвестный открыл огонь по автомобилю, ехавшему по грунтовой дороге. Восемь точных выстрелов в водительскую дверь оказались смертельными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не врезался в забор частного дома. За рулем был участник СВО Никита Кленков, который вернулся домой из зоны боевых действий неделю назад.
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Ранее сообщалось, что убийца ждал замначальника управления воинской части Никиту в засаде при въезде в деревню Меленки в Солнечногорском районе Московской области.
Убийство произошло утром 16 октября возле деревни Маленки. Неизвестный открыл огонь по автомобилю, ехавшему по грунтовой дороге. Восемь точных выстрелов в водительскую дверь оказались смертельными. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Автомобиль продолжил движение, пока не врезался в забор частного дома. За рулем был участник СВО Никита Кленков, который вернулся домой из зоны боевых действий неделю назад.
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Лия Мурадьян