Расстрелявший участника СВО в Подмосковье мог быть не один

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Убивший участника СВО в Подмосковье мог быть не один, неподалёку от места преступления его мог ожидать автомобиль. Об этом правоохранительные органы сообщили ТАСС.
Отмечается, что у киллера мог быть сообщник, который поджидал его на машине вблизи с местом убийства.
Ранее следователям удалось установить, что злоумышленник произвёл не менее девяти выстрелов, стоя на грунтовой дороге в районе деревни Меленки в Солнечногорском районе. Он открыл огонь по боковому окну автомобиля со стороны водителя, которым являлся полковник, участник СВО. В мужчину попало не менее шести пуль, от чего он скончался на месте. После совершения убийства преступник скрылся.
В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий случившегося в среду.
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Ранее следователям удалось установить, что злоумышленник произвёл не менее девяти выстрелов, стоя на грунтовой дороге в районе деревни Меленки в Солнечногорском районе. Он открыл огонь по боковому окну автомобиля со стороны водителя, которым являлся полковник, участник СВО. В мужчину попало не менее шести пуль, от чего он скончался на месте. После совершения убийства преступник скрылся.
В настоящее время следователи отрабатывают несколько версий случившегося в среду.
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Анастасия Чинкова