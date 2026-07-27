Стало известно, что послужило причиной гибели боснийских туристов на Эльбрусе

27 июля 2026, 12:36

Альпинист Абрамов: ухудшение погоды на Эльбрусе лишило туристов ориентиров

Фото: Istock/Elena Zolotova

Советский и российский альпинист Александр Абрамов назвал основные причины гибели боснийских туристов при восхождении на Эльбрус.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что трагедия случилась из-за сочетания плохой погоды и недостатка опыта у путешественников. Абрамов отметил, что Эльбрус кажется лёгким и пологим только на фотографиях, но на самом деле гора таит серьёзную опасность.

«Как только портится погода, сразу начинаются огромные неприятности: люди пропадают, проваливаются в трещины или уходят в неизвестном направлении. В такие моменты там сплошная пурга, туман, ничего не видно. Склон белый, ориентиров нет, небо тоже белое. Где горизонт — непонятно. У боснийских туристов было недостаточно опыта. Погибшие поднимались без гидов», — подчеркнул специалист.