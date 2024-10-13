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Растёт число пострадавших при взрыве беспилотника в Израиле

Число пострадавших от взрыва дрона на севере Израиля достигло 39
13 октября 2024, 21:09
Фото: iStock/Foremniakowski

Фото: iStock/Foremniakowski

Число пострадавших от взрыва беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что ещё пятеро из числа пострадавших получили тяжёлые ранения.

Беспилотник взорвался вблизи города Биньямина на севере Израиля. Власти не сообщали подробности произошедшего, однако из СМИ следует, что перед приближением дрона не сработали сирены воздушной тревоги.



Также местные издания пишут, что некоторых раненых приходится госпитализировать на вертолётах.

По предварительным данным, беспилотник был запущен боевиками «Хезболлы» с территории Ливана.

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Мужчина сгорел на раскладушке в парке Петербурга
В Петербурге мужчина сгорел на раскладушке в парке
13 октября 2024, 21:34

Мужчина сгорел на раскладушке в парке Санкт-Петербурга. Пожар произошел вечером 13 сентября на Липовой аллее. Об этом сообщает городской Следственный комитет.
Пожар на аллее заметили очевидцы и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС потушили горящее тело. Сейчас следствие выясняет подробности.
«13 октября на Липовой аллее обнаружили открытое горение. После тушения огня МЧС нашли тело мужчины на раскладушке. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей».

Следователи сейчас опрашивают очевидцев. Точную причину смерти мужчины еще предстоит установить. Возможно на момент пожара он уже был мертв. Не исключается версия, что это был бездомный. Сообщается, что доследственную проверку проводит Следственный отдел по Приморскому району СК по Санкт-Петербургу.

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В Подмосковье водитель автобуса избил подростка за проезд без денег

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В Подмосковье водитель автобуса избил подростка за проезд без денег
13 октября 2024, 21:24

Фото: iStock/Fedorovekb

В Подмосковье водитель автобуса избил мальчика, у которого не было денег на проезд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл 11 октября в Раменском. Подросток попросил водителя довезти его бесплатно, поскольку у него не было денег. Водитель согласился, однако по прибытии на нужную остановку мужчина всё же попросил мальчика оплатить проезд. Не получив денег он выскочил на улицу вслед за парнем и жестоко избил его.

За подростка быстро заступились прохожие, которые оттащили от него неадекватного водителя. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Двое детей пострадали на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти
Известия: на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти пострадали двое детей
13 октября 2024, 19:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Два ребенка получили травмы во время обрушения пола на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом сообщает вечером 13 октября газета «Известия», ссылаясь на источник.
По официальным данным областного правительства, пострадавшим от обрушения декораций в Толмачевском поселении оказывают помощь в Лужской ЦРБ.

Медики осмотрели 23 человека. Большинство травм – ушибы и ссадины.
«Госпитализированная женщина находится в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — сообщили в правительстве региона.

Происшествие на съемках в Ленобласти случилось в воскресенье, 13 сентября. По предварительным данным, упавшая декорация служила платформой, где актеры массовки ждали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер Карен Геворкян также пострадал от обрушения декораций. Сейчас проводится проверка по факту случившегося.

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#ленинградская область
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Возросло количество пострадавших на съемках фильма в Ленобласти
Количество пострадавших на съемках фильма в Ленобласти возросло до 15 человек
13 октября 2024, 18:39

Фото: istock/nicoletaionescu

Количество пострадавших на съемках фильма в Ленинградской области возросло до 15 человек. Деревянная платформа обрушилась 13 октября во время работы над кинолентой. Пострадавших доставили в больницу.
По словам источника, декорации не выдержали веса массовки, сообщает ТАСС. Все пострадавшие получили легкие травмы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей. Инцидент произошел в Толмачевском городском поселении Лужского района.

По данным региональных СМИ, упавшая декорация использовалась для платформы, где актеры массовки ожидали прибытия стилизованного ретропоезда. Предварительно известно, что инцидент произошел во время экранизации произведения Александра Твардовского. Режиссер картины Карен Геворкян. Сейчас по факту случившегося проходит проверка.

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#ленинградская область
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Житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа
13 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/simpson33

Житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа. Возбуждено уголовное дело о покушении общеопасным способом, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.
Отмечается, что 66-летний мужчина подстроил взрыв газа, чтобы навредить здоровью соседа. В воскресенье утром он демонтировал заглушку с газовой трубы, установленной в его квартире. Помещение быстро наполнилось газовоздушной смесью, после чего прогремел взрыв.

В результате этого происшествия сосед не пострадал, а вот сам пенсионер и 31-летняя женщина получили травмы.

Подчёркивается, что заглушка на трубе была установлена из-за неуплаты коммунальных услуг.

Теперь уфимец предстанет перед судом.

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Семь человек пострадали после обрушения пола на съёмочной площадке в Ленобласти
13 октября 2024, 17:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

Семь человек пострадали в результате обрушения пола на съёмочной площадке в Ленинградской области. Об этом телеканал РЕН ТВ пишет в своём Telegram-канале.
Отмечается, что обрушение произошло в декоративном вагончике, в котором в этот момент находились люди. Все семеро пострадавших были экстренно госпитализированы. Состояние троих из них оценивается как тяжёлое.

Съемки проводились на одной из полигонов в Толмачёвском поселении.

Накануне вечером произошло обрушение котлована на строительной площадке в столичном районе Вешняки. Под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, возбуждено уголовное дело.

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Пять человек заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве
13 октября 2024, 16:51

Фото: istockphoto/grafoto

Ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Из нескольких окон на втором этаже валят густые клубы серого дыма.
Посетители кричат в окно, что не могут выбраться, так как из-за задымления ничего не видно, а вдали от окон трудно дышать, передаёт телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения вместе со специальной техникой. Информация о пострадавших уточняется.

Экстренным службам столичного района Очаково-Матвеевское приходится нелегко, так как одновременно в восьми километрах от бань, на Нежинской улице, горит квартира на пятом этаже высотного дома. Там причиной возгорания стал окурок, брошенный соседями сверху. Он упал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи.

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Под ведущей Первого канала Екатериной Андреевой во время эфира сломался стул — видео
Под ведущей Первого канала Екатериной Андреевой во время эфира сломался стул
13 октября 2024, 16:27

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале под телеведущей Екатериной Андреевой сломался стул. Инцидент произошёл 12 октября.
На забавный эпизод обратило внимание сетевое издание URA.RU, которое опубликовало фрагмент информационной программы в своём телеграм-канале. На кадрах можно увидеть, как только начав рассказывать о Московском международном кинофестивале архивных фильмов, ведущая пошатнулась и едва не упала, когда под ней сломался стул. Ей даже пришлось слегка схватиться руками за столешницу, чтобы удержаться.

К чести Андреевой, она проявила себя настоящим профессионалом. Ничуть не изменившись в лице, она продолжала зачитывать материал. Не сбилась даже её речь, поэтому если не смотреть видео, а только слушать, можно даже не понять, что в телестудии произошло что-то необычное.






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Недвижимость на 150 млн и семь автомобилей нашли у арестованного замглавы АСБ
Shot: у замглавы АСБ Попелюха нашли недвижимость на 150 млн и автопарк
13 октября 2024, 12:58

Фото: istock/blinow61

У арестованного замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха и его родственников обнаружили дорогую недвижимость и автопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
У его отца, жены и сына-студента нашли семь автомобилей марок Volkswagen, Range Rover и Mercedes-Benz, сообщает канал. Сам Попелюха приобрел мотоцикл Yamaha XV19C.

Кроме того, он владеет несколькими квартирами в Москве, общая стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей, а также домом на участке в 30 соток.

Александра Попелюха задержали 10 октября после обысков, проведенных сотрудниками ФСБ в офисе АСВ. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

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