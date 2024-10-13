Растёт число пострадавших при взрыве беспилотника в Израиле

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Число пострадавших от взрыва беспилотника на севере Израиля возросло до 39, трое из них находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Отмечается, что ещё пятеро из числа пострадавших получили тяжёлые ранения.
Беспилотник взорвался вблизи города Биньямина на севере Израиля. Власти не сообщали подробности произошедшего, однако из СМИ следует, что перед приближением дрона не сработали сирены воздушной тревоги.
Также местные издания пишут, что некоторых раненых приходится госпитализировать на вертолётах.
По предварительным данным, беспилотник был запущен боевиками «Хезболлы» с территории Ливана.
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Беспилотник взорвался вблизи города Биньямина на севере Израиля. Власти не сообщали подробности произошедшего, однако из СМИ следует, что перед приближением дрона не сработали сирены воздушной тревоги.
Также местные издания пишут, что некоторых раненых приходится госпитализировать на вертолётах.
По предварительным данным, беспилотник был запущен боевиками «Хезболлы» с территории Ливана.
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Анастасия Чинкова