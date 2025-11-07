«Разберись с ним»: Экс-сотрудница прокуратуры стала фигуранткой дела об убийстве

07 ноября 2025, 12:41

В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве и сокрытии тела мужчины

Фото: Istock/zoka74

В Подмосковье возле деревни Колычёво в конце октября обнаружили тело 42-летнего Гурбана К. в сгоревшем автомобиле Hyundai Solaris. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.