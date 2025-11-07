«Разберись с ним»: Экс-сотрудница прокуратуры стала фигуранткой дела об убийстве
В Подмосковье возле деревни Колычёво в конце октября обнаружили тело 42-летнего Гурбана К. в сгоревшем автомобиле Hyundai Solaris. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Следователи установили подозреваемых. Ими оказались 33-летняя бывшая сотрудница московской прокуратуры, которая состояла в отношениях с погибшим, и её дядя. По имеющимся сведениям, девушка встречалась с Гурбаном около полугода. Мужчина регулярно её избивал и унижал. Чтобы прекратить это, она попросила родственника повлиять на сожителя.
Вечером мужчина и Гурбан вместе приехали на дачу. Позже дядя вернулся один и сообщил племяннице, что случайно убил её возлюбленного. После этого они решили скрыть преступление. Пара перевезла тело к трассе и подожгла автомобиль.
Позже задержание произошло на границе, когда оба подозреваемых пытались выехать из России. Следствие предъявило мужчине обвинение в убийстве, а его племяннице — в укрывательстве преступления.
