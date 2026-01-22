Неизвестный пытался проникнуть в генконсульство РФ в США и сорвать российский триколор

22 января 2026, 04:12

Неизвестный попытался сорвать российский триколор у генконсульства РФ в Нью-Йорке

Фото: iStock/macky_ch

В Нью-Йорке неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание генерального консульства России, повредив при этом имущество дипломатической миссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.





Уточняется, что нарушитель забрался на балкон второго этажа здания, однако не смог открыть закрытые ставни. Тогда он сорвал новогоднюю гирлянду и попытался отвязать российский флаг с флагштока. Сделать это ему не удалось.



