Неизвестный пытался проникнуть в генконсульство РФ в США и сорвать российский триколор
В Нью-Йорке неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание генерального консульства России, повредив при этом имущество дипломатической миссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.
Уточняется, что нарушитель забрался на балкон второго этажа здания, однако не смог открыть закрытые ставни. Тогда он сорвал новогоднюю гирлянду и попытался отвязать российский флаг с флагштока. Сделать это ему не удалось.
Прибывшая через пятнадцать минут американская полиция задержала злоумышленника. Его личность сейчас устанавливается.
В дипмиссии отметили, что такие провокационные действия против представительства РФ носят регулярный характер. При этом они не всегда встречают должного противодействия со стороны властей США.
