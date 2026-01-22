Мошенники стали маскировать ПО для взлома банковских приложений под игры
Мошенники маскируют вредоносные программы для взлома банковских счетов под приложения популярных онлайн-игр. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.
Уточняется, что аферисты внедряют программу удаленного доступа к банку в различные замаскированные приложения. Когда пользователь устанавливает «демо-версию игры», он фактически предоставляет преступникам полный контроль над финансовыми операциями на своём устройстве.
В одном из подобных случаев жительница Сыктывкара лишилась 30 тысяч рублей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело о краже с ее банковского счета.
