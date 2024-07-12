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Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет

РИА Новости: на заводе, чинившем упавший Superjet работают правоохранители
12 июля 2024, 19:55
Фото: IStock/porpeller

Фото: IStock/porpeller

На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом пишет РИА Новости.


Ранее сообщалось, что Superjet рухнул в районе Коломны. На борту было три члена экипажа. все они погибли, иных пострадавших нет.

Стало известно, что самолет выполнял тестовый полет после ремонтных работ в цехе, в котором сейчас и ведут расследование правоохранительные органы.

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Министры обороны США и России провели новый телефонный разговор
Шеф Пентагона Остин и министр обороны РФ Белоусов провели телефонный разговор
12 июля 2024, 19:31

Фото: IStock/donfiore

Шеф Пентагона Остин провел телефонный разговор с главой МО РФ Белоусовым второй раз за месяц, сообщили в американском ведомстве.
Ранее американский президент Джо Байден во время саммита НАТО в Вашингтоне назвал лидера России Владимира Путина «жестоким безумцем». Также он перепутал главу России с Владимиром Зеленским, когда анонсировал речь последнего, что привело к очередному снижению рейтинга президента США среди избирателей.

В Кремле заявили о недопустимости подобных заявлений.

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Профайлер Давыдов объяснил кривляния Мелони цитатой из Шекспира
12 июля 2024, 19:20

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Профайлер Денис Давыдов объяснил кривляния премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время саммита НАТО в США презрением к мероприятию.
«Увидев, как Мелони корчит рожицы, цитата Шекспира адаптировалась под ситуацию: «В моих глазах ты видел глупость, ответом был изгиб бровей». Презрение и отвращение к обсуждаемой теме зафиналилось неуверенностью — она пыталась подобрать формулировки или аргументы, но не смогла — и молчаливой адаптацией через закатывание и сведение к переносице глаз», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.

Ранее сообщалось, что эксперты, политические обозреватели и журналисты, обсуждая саммит в Швейцарии, отмечали, что наиболее резко прозвучала речь премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая якобы говорила, что Запад заставит Россию сдаться.

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Политолог Миршаймер: Россия преуспела в нейтрализации западного оружия
12 июля 2024, 18:35

Фото: istockphoto/dr_evil

Российские войска без особых проблем выводят из строя высокотехнологичное и дорогое западное оружие. Об этом заявил американский политолог, профессор Джон Миршаймер.
В интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive он назвал оружие, производимое, в частности, в Соединённых Штатах «навороченным» и отметил, что он потрясён тем, как плохо оно работает на Украине.

«Русские проделали блестящую работу по нейтрализации. Это не моя риторика, люди в Пентагоне признали, что русские проявили себя искусными в нейтрализации этого сложнейшего оружия», — сказал эксперт.

По словам Миршаймера, надеяться на то, что американские истребители F-16 смогут изменить ход конфликта, по меньшей мере наивно и даже смешно. Профессор уверен, что на Украине нет такого места, где бы российские войска не смогли обнаружить западные самолёты и уничтожить их.

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#истребители
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В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией
Bild: в Германии подготовили секретный план по переброске войск НАТО на восток
12 июля 2024, 18:16

Фото: iStock/Ruma Aktar

Бундесвер разработал секретный план на случай возможной войны с Россией. Об этом пишет издание Bild.
План назвали Operationsplan Deutschland («План оперативных действий в Германии»). Он определяет порядок действий гражданских и военных властей.

Согласно документу, Германия становится для НАТО «узловым пунктом». Главной задачей станет переброска техники и живой силы на восток. Многие автомобильные и железные дороги будут использоваться для военных целей. Кроме этого, он включает строительство лагерей для пленных.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.

Неназванный чиновник заявил, что конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
12 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/mapo

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог будет дифференцироваться в зависимости от размера и вида получаемого гражданином дохода.
Соответствующий документ размещён в пятницу, 12 июля, на официальном портале правовой информации. Согласно закону, ставка НДФЛ будет меняться в зависимости от дохода от 13% до 22%. Отмечается, что повышение ставки применяется не ко всему доходу, а к сумме превышения базового дохода, который обозначен в размере 2,4 миллиона рублей. Изменения, вносимые новым законом в Налоговый кодекс РФ, начнут действовать с 2025 года.

Кроме того, новый закон предусматривает со следующего года увеличение ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%. Это даст дополнительно в бюджетную систему 1,6 триллиона рублей, а за 2025-2027 годы — порядка пяти триллионов рублей.

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МИД РФ: Учения США и Армении навязывают республике натовские принципы
Захарова: совместные учения Армении и США подрывают безопасность России
12 июля 2024, 18:08

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Американо-армянские учения Eagle Partner, которые пройдут с 15 по 24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Армении с РФ в области безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, проведение совместных учений позволит США навязать властям Армении принципы ведения боевых действий, присущие североатлантическому альянсу.

Это уже вторые совместные американо-армянские военные учения.
«Они не вызывают ничего, кроме сожаления, особенно на фоне фактически замораживания Ереваном своей деятельности в ОДКБ и публичных выпадов в адрес этой организации, — указала Захарова.

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Финский парламент одобрил закон о выдворении беженцев на границе с Россией
12 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Парламент Финляндии одобрил законопроект об ограничении приёма беженцев и их выдворении за пределы страны. От этого нормативного акта может зависеть открытие границы с Россией.
Прямая трансляция голосования по поводу законопроекта велась на сайте законодательного органа. За его принятие проголосовали 167 депутатов, против высказался 31. Ранее финские власти заявляли, что в случае принятия этого законопроекта может быть рассмотрен вопрос об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

Согласно закону «О временных мерах по борьбе с инструментальной миграцией», который предусматривает в том числе выдворение беженцев, правительство Суоми сможет ограничивать приём просителей убежища на определённом участке финской границы. Власти Финляндии утверждают, что беженцев используют в качестве инструмента влияния другие государства, подразумевая прежде всего Россию.

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#беженцы
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СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
СК: после крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело
12 июля 2024, 16:24

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет Российской Федерации после крушения самолета под Коломной возбудил уголовное дело. Об этом пишет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
Следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели двух или более лиц по неосторожности.

Ранее сообщалось, что самолет совершал тестовый полет после планового ремонта. Лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа». Пропал с радаров в 15 часов. Борт перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолет рухнул в лесу и взорвался. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три члена экипажа. Данные об авиакатастрофе подтвердили в МЧС России.

Глава Коломны Гречищев выехал к месту падения самолёта Sukhoi Superjet. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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МИД РФ: Москва ничего не знает о мирном плане Трампа по Украине
12 июля 2024, 15:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил в эфире Первого канала, что Россия не знакома с содержанием «мирного плана» Трампа по урегулированию на Украине.
«К сожалению, нам это неизвестно. МИД внимательно отслеживает публичные заявления Трампа», — поделился Сергей Рябков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Дональд Трамп после победы на выборах будет способствовать урегулированию конфликта на Украине. Это он назвал «миротворческой миссией» после поездок в Москву, Киев и Пекин. Позже Трамп заявил, что конфликта на Украине не должно было быть. Он подчеркнул, что необходим мир, поскольку в конфликте погибло слишком много людей.

Ранее американский политик обещал добиться мирного урегулирования конфликта ещё до своей инаугурации — в случае победы на выборах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот план можно рассмотреть, если он будет учитывать ситуацию в зоне боевых действий. Москва готова к переговорам.

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