Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет

Фото: IStock/porpeller
На заводе, где ремонтировался Sukhoi Superjet, потерпевший крушение в Коломне, в настоящий момент работают силовые структуры. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Superjet рухнул в районе Коломны. На борту было три члена экипажа. все они погибли, иных пострадавших нет.
Стало известно, что самолет выполнял тестовый полет после ремонтных работ в цехе, в котором сейчас и ведут расследование правоохранительные органы.
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Олег Дикий