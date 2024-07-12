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В рамках дела о крушении самолета под Коломной проведут ряд экспертиз. Об этом пишет РИА Новости.
«В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая», — отметил собеседник агентства.
Сегодня в Подмосковье потерпел крушение самолет Superjet 100. Он выполнял полёт без пассажиров. На борту воздушного судна находились 3 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По информации СКР, упавший самолёт компании «Газпромавиа» летел с завода после ремонта в аэропорт Внуково. Однако рухнул в районе деревни Апраксино.
Глава Коломны Гречищев выложил кадры с места крушения самолёта SSJ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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