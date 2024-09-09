Разбившимся в Подмосковье Ан-2 управлял летчик, уволенный за воздушное хулиганство

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Легким самолетом «Алекс-251», разбившимся в Подмосковье управлял летчик – испытатель «SSJ-100» Александр Иванов, ранее уволенный за то, что сделал «бочку» на лайнере, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в 2011 году Иванов испытывая Суперджет, выполнил манёвр «бочка». Тогда это сочли как воздушное хулиганство. В 2019 году за это его отправили в отставку, сам Иванов своей вины не признал.
Предполагается, что 9 сентября Иванов вместе с директором компании-владельца Алексеем Танцыревым поехали в Ватулино, чтобы проверить работоспособность амфибии «Алекс-251». Однако борт рухнул недалеко от аэродрома. Иванов и Танцырев погибли.
Александр Иванов – испытатель первого класса. Он выполнял тестовые полеты на истребителях МиГ и СУ. У него также был опыт работы на легендарном Ту-134, Як-40 и других самолетах. Иванов провел в воздухе 3,5 тысячи часов и провел более 1000 испытаний.
Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта.
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Предполагается, что 9 сентября Иванов вместе с директором компании-владельца Алексеем Танцыревым поехали в Ватулино, чтобы проверить работоспособность амфибии «Алекс-251». Однако борт рухнул недалеко от аэродрома. Иванов и Танцырев погибли.
Александр Иванов – испытатель первого класса. Он выполнял тестовые полеты на истребителях МиГ и СУ. У него также был опыт работы на легендарном Ту-134, Як-40 и других самолетах. Иванов провел в воздухе 3,5 тысячи часов и провел более 1000 испытаний.
Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта.
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Элина Позднякова