«Раздели догола, пытали и резали ножом»: Над школьницей учинили жестокую расправу на Урале
Над школьницей учинили жестокую расправу на Урале. Наркоторговцы обвинили девочку в краже запрещённых веществ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В Первоуральске девушку похитили и подвергли жестоким издевательствам. Один из преступников жестоко избивал ее бутылкой, выворачивал пальцы, бил камнями и резал волосы. Второй злоумышленник записывал это на камеру. На спине пострадавшей вырезали букву «Ж», а руки изрезали.
Преступников задержали — обоим по 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков и покушении на убийство. По предварительным данным, причиной расправы стали обвинения в краже запрещённых веществ, выдвинутые наркоторговцами.
