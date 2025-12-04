Достижения.рф

«Раздели догола, пытали и резали ножом»: Над школьницей учинили жестокую расправу на Урале

Baza: В Первоуральске девушку подвергли жестокому избиению двое наркоторговцев
Фото: iStock/Diy13

Над школьницей учинили жестокую расправу на Урале. Наркоторговцы обвинили девочку в краже запрещённых веществ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



В Первоуральске девушку похитили и подвергли жестоким издевательствам. Один из преступников жестоко избивал ее бутылкой, выворачивал пальцы, бил камнями и резал волосы. Второй злоумышленник записывал это на камеру. На спине пострадавшей вырезали букву «Ж», а руки изрезали.

Преступников задержали — обоим по 17 лет. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков и покушении на убийство. По предварительным данным, причиной расправы стали обвинения в краже запрещённых веществ, выдвинутые наркоторговцами.

Екатерина Коршунова

