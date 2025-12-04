«Раздели догола, пытали и резали ножом»: Над школьницей учинили жестокую расправу на Урале

04 декабря 2025, 10:16

Baza: В Первоуральске девушку подвергли жестокому избиению двое наркоторговцев

Фото: iStock/Diy13

Над школьницей учинили жестокую расправу на Урале. Наркоторговцы обвинили девочку в краже запрещённых веществ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.