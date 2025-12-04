Россиянин скончался при странных обстоятельствах в отеле в Турции
SHOT: Россиянин скончался в отеле турецкого города Алания
Россиянин скончался при странных обстоятельствах в отеле турецкого города Алания. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В среду утром, 3 декабря, 68-летний Виктор Бабушкин, отдыхавший в поселке Тюрклер с семьей, почувствовал себя плохо. Его родственники и сотрудники отеля незамедлительно вызвали скорую помощь.
Прибывшие медики срочно госпитализировали мужчину в местную больницу. Там за жизнь туриста боролись врачи, но спасти его не удалось. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти. Полиция Алании и прокуратура начали расследование произошедшего.
