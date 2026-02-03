Достижения.рф

«Раздули воздух из ничего»: Убийца 9-летнего мальчика в Петербурге прокомментировал зверское преступление в суде

Фото: iStock/Thomasaf

38-летний Петр Жилкин, жестоко убивший 9-летнего Пашу Тифитулина из Питера, прокомментировал зверское преступление в суде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Преступник обвинил журналистов в том, что они «раздули воздух из ничего». По словам Жилкина, из-за этого его дочь подверглась травле.

«Раздули воздух из ничего, блин», — сказал злоумышленник.

Убийца внимательно следил за новостями после похищения и убийства ребёнка. Поняв, что полиция и волонтёры активно ищут мальчика, он решил избавиться от тела, утопив его, и начал придумывать алиби. Уточняется, что во время заседания фигурант дела закрывал лицо от камер журналистов.
Екатерина Коршунова

