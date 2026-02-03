«Раздули воздух из ничего»: Убийца 9-летнего мальчика в Петербурге прокомментировал зверское преступление в суде

03 февраля 2026, 19:33

Убийца мальчика в Петербурге обвинил СМИ в том, что они раздули воздух из ничего

Фото: iStock/Thomasaf

38-летний Петр Жилкин, жестоко убивший 9-летнего Пашу Тифитулина из Питера, прокомментировал зверское преступление в суде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.





Преступник обвинил журналистов в том, что они «раздули воздух из ничего». По словам Жилкина, из-за этого его дочь подверглась травле.





«Раздули воздух из ничего, блин», — сказал злоумышленник.