В Пакистане шакал пробрался в дом и покусал годовалого ребенка
В Пакистане в жилой дом забрался шакал и покусал троих человек, включая годовалого ребенка. Об этом сообщает ARY News.
Инцидент произошел в деревне неподалеку от Ноориабада в холмистой местности. Агрессивное животное напало на спящих родителей и их дочь, нанеся ей серьёзные травмы. Когда другие члены семьи подняли тревогу, шакал скрылся. Пострадавших доставили в больницу и начали вакцинацию против бешенства. По словам главного районного офицера здравоохранения, состояние ребенка оценивается как тяжёлое.
Местные жители отмечают, что подобные нападения диких хищников на людей в регионе не редкость. В прошлом году в деревне Сери леопарды неоднократно выходили из леса и нападали на скот, заставляя жителей жить в постоянном страхе.
