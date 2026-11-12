Скорая помощь столкнулась с грузовиком в Ленинградской области
В Мурино (Ленинградская область) 11 ноября произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и грузовика «Газель». Об этом сообщил телеканал «78».
По предварительным данным, бригада медиков спешила на вызов и двигалась по полосе встречного движения с включёнными проблесковыми маячками. В этот момент водитель «Газели» начал выполнять поворот. В результате скорая влетела в бок грузовика.
Как рассказал телеканалу водитель фуры, он не заметил и не услышал приближающуюся машину скорой помощи. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Ранее в Республике Марий Эл жертвами аварии стали семь человек. ДТП случилось на 45‑м километре автодороги «Вятка».
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