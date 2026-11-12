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В ГИБДД назвали причину аварии с семью погибшими в Марий Эл

ГИБДД: причиной смертельного ДТП в Марий Эл стал выезд авто на встречную полосу
Фото: MAX @channel_12gibdd

В Марий Эл на автодороге «Вятка» произошло серьёзное ДТП, унёсшее жизни семи человек. Региональное управление Госавтоинспекции в своём канале в «Максе» обнародовало причину трагедии.



Авария случилась сегодня около 20:40 мск на 45‑м километре трассы. По предварительным данным ведомства, 18‑летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение между отечественной машиной и иномаркой.

В результате удара погибли семь человек, также есть пострадавшие. В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Ленинградской области карета скорой помощи столкнулась с грузовиком. Машина медиков мчалась по встречной полосе.

Александр Огарёв

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