В ГИБДД назвали причину аварии с семью погибшими в Марий Эл
В Марий Эл на автодороге «Вятка» произошло серьёзное ДТП, унёсшее жизни семи человек. Региональное управление Госавтоинспекции в своём канале в «Максе» обнародовало причину трагедии.
Авария случилась сегодня около 20:40 мск на 45‑м километре трассы. По предварительным данным ведомства, 18‑летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение между отечественной машиной и иномаркой.
В результате удара погибли семь человек, также есть пострадавшие. В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Ленинградской области карета скорой помощи столкнулась с грузовиком. Машина медиков мчалась по встречной полосе.
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