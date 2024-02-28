«Швырял по земле и толкал»: Мужчина напал на ребенка за то, что он играл возле его машины

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Как сообщает Телеграм-канал «Mash Iptash», 3 февраля владелец машины услышал сигнализацию своей «Шевроле Авео». Выйдя на улицу, он заметил рядом играющего подростка и сделав в голове какие-то выводы, набросился на ребенка. Он толкал школьника и несколько раз швырнул его на землю.
Мальчик три недели скрывал произошедшее от родителей и не говорил откуда синяки. Ребенок стеснялся, так как занимался тхэквондо.
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