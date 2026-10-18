«Разобью тебе лицо»: тульский музыкант угрожал матери с младенцем на улице

18 октября 2026, 14:44

В Туле музыкант на самокате угрожал матери с младенцем

Фото: iStock/Wpadington

В Туле популярный местный музыкант Алексей Ф. устроил скандал на улице и угрожал матери с младенцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.