«Разобью тебе лицо»: тульский музыкант угрожал матери с младенцем на улице
В Туле популярный местный музыкант Алексей Ф. устроил скандал на улице и угрожал матери с младенцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По их словам, мужчина на самокате кружил возле молодых девушек, в том числе несовершеннолетних, пристально их рассматривал, останавливался рядом и пытался заговорить.
Одна из пострадавших рассказала, что встретила его во время прогулки с восьмимесячным сыном. Мужчина подъехал к девушке, и во время словесной перепалки посоветовал ей «умыться кровью». В ответ на просьбу уехать он начал материться и угрожать «разбить ей лицо». Агрессивного самокатчика отогнал неравнодушный прохожий.
Местные жители в комментариях пожаловались, что Алексей часто ведет себя вызывающе. Сам музыкант угрозы окружающим категорически отрицает.
Читайте также: