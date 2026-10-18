В российском городе загорелось общежитие
В Воронеже выясняются обстоятельства пожара в многоэтажном общежитии на улице Хользунова. Об этом пишет «МК».
К моменту прибытия пожарных огонь охватил однокомнатную квартиру площадью 15 «квадратов» на шестом этаже — жилье горело целиком. Пламя также повредило стены и потолок в общем коридоре на площади десять квадратных метров и затронуло стену и дверь соседней квартиры.
В тушении участвовали пять отделений пожарно-спасательных частей: 17 сотрудников и пять единиц спецтехники. В ходе ликвидации возгорания спасатели вывели из здания 17 человек. По данным ведомства, пострадали две женщины — 56 и 18 лет.
Ранее на востоке Москвы ликвидировали пожар в бизнес-центре «Красный богатырь». Информации о пострадавших не поступало.
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