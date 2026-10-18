В российском аэропорту у самолета лопнуло колесо
В аэропорту Иркутска у самолета лопнуло колесо при посадке. Об инциденте сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
По данным ведомства, повреждение получило воздушное судно Ан-24 компании «ИрАэро», выполнявшее учебно-тренировочный полет. Экипаж доложил диспетчерам о задымлении в районе правой стойки шасси. На рулежной дорожке самолет остановился из-за разрыва колеса. Пострадавших нет, пассажиров на борту не было.
Из-за инцидента взлетно-посадочную полосу аэропорта закрывали на 2,5 часа. В настоящее время специалисты отбуксировали воздушное судно на место стоянки.
Прокуратура организовала проверку. Сотрудникам предстоит установить все обстоятельства происшествия и оценить исполнение законодательства в сфере безопасности полетов.
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