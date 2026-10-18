Россиянка сбила двух девушек на пешеходном переходе: детали ДТП

18 октября 2026, 12:54

В Тюмени водитель сбила двух девушек на переходе

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали две девушки, включая малолетнюю. Их сбил автомобиль под управлением 21-летней местной жительницы, сообщили в городской Госавтоинспекции.