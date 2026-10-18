Россиянка сбила двух девушек на пешеходном переходе: детали ДТП
В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали две девушки, включая малолетнюю. Их сбил автомобиль под управлением 21-летней местной жительницы, сообщили в городской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу по переходу. Водительница заявила инспекторам, что ей казалось, будто она пересекает перекресток на зеленый свет. Увидев девушек, она не успела предотвратить наезд.
Отмечается, что на одежде пострадавших не было световозвращающих элементов. В результате аварии обе девушки получили ранения.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают, на какой сигнал светофора двигалась иномарка. По факту происшествия организовано административное расследование.
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