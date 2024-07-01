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Расизма в рядах Вооружённых сил России в зоне проведения спецоперации нет. Об этом рассказал темнокожий офицер в беседе с Daily Storm.
По словам офицера, иногда в его адрес поступают шутки, связанные с цветом кожи. Когда он прибыл на свою позицию, бойцы рассказали ему, что «у них тоже есть негр» и указали на могилу темнокожего наёмника ВСУ.
Цвет кожи не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, имея в виду своих подчинённых.
Ранее российские военные освободили населённые пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в Донецкой Народной Республике.
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Цвет кожи не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, имея в виду своих подчинённых.
«Однако никаких реальных оскорблений не было. Цвет кожи также не влияет на воинскую дисциплину, уточнил офицер, говоря о своих подчинённых. Такого, чтобы игнорировали мои команды, не было. А если будет — они получат», — поделился он.
Ранее российские военные освободили населённые пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в Донецкой Народной Республике.
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Мира Полтева