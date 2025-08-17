Достижения.рф

Три человека стали жертвами страшной аварии с автобусом

Под Тамбовом в ДТП с двумя легковушками и автобусом погибли три человека
Фото: iStock/huettenhoelscher

В Тамбовской области в страшном ДТП погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.



Все произошло на 415-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Никифоровском округе. Мужчина на Chery не учел дистанцию и врезался в ВАЗ-2104. Отечественный автомобиль от удара вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В момент, когда виновник аварии вышел на проезжую часть, чтобы поставить знак аварийной остановки, его сбил автобус.

Несовместимые с жизнью травмы получили водитель и пассажир иномарки. Еще одна пассажирка получила тяжелые травмы, с которыми ее доставили в больницу, где она скончалась. Водитель автобуса от госпитализации отказался.

Отмечается, что находившиеся в салоне «четверки», несмотря на вращения машины, не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело.

Лидия Пономарева

