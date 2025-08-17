Три человека стали жертвами страшной аварии с автобусом
В Тамбовской области в страшном ДТП погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Все произошло на 415-м километре трассы Р-22 «Каспий» в Никифоровском округе. Мужчина на Chery не учел дистанцию и врезался в ВАЗ-2104. Отечественный автомобиль от удара вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. В момент, когда виновник аварии вышел на проезжую часть, чтобы поставить знак аварийной остановки, его сбил автобус.
Несовместимые с жизнью травмы получили водитель и пассажир иномарки. Еще одна пассажирка получила тяжелые травмы, с которыми ее доставили в больницу, где она скончалась. Водитель автобуса от госпитализации отказался.
Отмечается, что находившиеся в салоне «четверки», несмотря на вращения машины, не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности.
В настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело.
