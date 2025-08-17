Три человека стали жертвами страшной аварии с автобусом

17 августа 2025, 10:30

Под Тамбовом в ДТП с двумя легковушками и автобусом погибли три человека

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Тамбовской области в страшном ДТП погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.