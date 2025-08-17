SHOT: в Сочи на горной дороге перевернулся УАЗ, четыре туриста пострадали
В Сочи во время джиппинга перевернулся УАЗ «Патриот», внутри которого находились туристы. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает телеграм-канала SHOT.
Авария произошла на горной дороге в районе села Красная Воля. При подъеме водитель потерял контроль над управлением и машина завалилась на бок, после чего часть пассажиров выпала из салона. Предварительно, автомобиль был переполнен — в нем находилось более десяти человек.
Отмечается, что четверо из них получили тяжелые травмы, включая переломы. Другие подробности не приводятся. В профильных ведомствах пока никак не комментировали инцидент.
