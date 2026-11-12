Разработчик ChatGPT терпит глобальные убытки

12 ноября 2026, 00:47

WSJ: убытки OpenAI превысили выручку почти на $1 млрд

Фото: iStock/peshkov

Операционные убытки OpenAI в третьем квартале 2026 года на 900 миллионов долларов превысили выручку компании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.