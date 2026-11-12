Разработчик ChatGPT терпит глобальные убытки
Операционные убытки OpenAI в третьем квартале 2026 года на 900 миллионов долларов превысили выручку компании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Как следует из отчёта, динамика выручки оказалась положительной: по сравнению со вторым кварталом показатель вырос почти вдвое и достиг 10 миллиардов долларов. При этом операционные расходы также существенно увеличились — до 10,9 миллиардов долларов.
Отдельно стоит учитывать дополнительные выплаты сотрудникам. В отчёт не включены расходы на вознаграждение акциями, объём которых достиг 2,6 миллиарда долларов. С учётом этих выплат совокупные операционные убытки разработчика популярной нейросети ChatGPT могут составлять порядка 13,5 миллиардов долларов.
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