Врач назвал замедляющие старение сердца пищевые привычки

11 ноября 2026, 22:30

Врач Калюжин: сердце стареет медленней при обилии рыбы и овощей в рационе

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Регулярная физическая активность и употребление большого количества овощей и рыбы способствуют замедлению процесса старения сердца. Об этом заявил врач Александр Калюжин.