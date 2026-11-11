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Врач назвал замедляющие старение сердца пищевые привычки

Врач Калюжин: сердце стареет медленней при обилии рыбы и овощей в рационе
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Регулярная физическая активность и употребление большого количества овощей и рыбы способствуют замедлению процесса старения сердца. Об этом заявил врач Александр Калюжин.



По его словам, из рациона также следует исключить жирную и переработанную пищу, пишет NEWS.ru. Как отметил специалист, для поддержания здоровья сердца не обязательно заниматься спортом профессионально. Достаточно ежедневной активности — быстрой ходьбы, плавания, езды на велосипеде или активной работы по дому. Такие нагрузки улучшают кровообращение, снижают давление и помогают сосудам сохранять эластичность.

Напрямую влияет на возраст сердца и питание. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла помогают сосудам дольше оставаться здоровыми, тогда как избыток соли, сахара, жирной и переработанной пищи ускоряет их износ, предупредил Калюжин.

Он также подчеркнул, что хронический недосып увеличивает риск гипертонии и нарушения сердечного ритма. Большинству взрослых, по словам врача, необходимо стабильно спать семь-восемь часов. Кроме того, важными условиями для поддержания работы сердца специалист назвал отказ от курения, умеренность в употреблении алкоголя и регулярный контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.

Никита Кротов

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