Врач назвал замедляющие старение сердца пищевые привычки
Регулярная физическая активность и употребление большого количества овощей и рыбы способствуют замедлению процесса старения сердца. Об этом заявил врач Александр Калюжин.
По его словам, из рациона также следует исключить жирную и переработанную пищу, пишет NEWS.ru. Как отметил специалист, для поддержания здоровья сердца не обязательно заниматься спортом профессионально. Достаточно ежедневной активности — быстрой ходьбы, плавания, езды на велосипеде или активной работы по дому. Такие нагрузки улучшают кровообращение, снижают давление и помогают сосудам сохранять эластичность.
Напрямую влияет на возраст сердца и питание. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла помогают сосудам дольше оставаться здоровыми, тогда как избыток соли, сахара, жирной и переработанной пищи ускоряет их износ, предупредил Калюжин.
Он также подчеркнул, что хронический недосып увеличивает риск гипертонии и нарушения сердечного ритма. Большинству взрослых, по словам врача, необходимо стабильно спать семь-восемь часов. Кроме того, важными условиями для поддержания работы сердца специалист назвал отказ от курения, умеренность в употреблении алкоголя и регулярный контроль артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови.
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