В питерском метро к 2040 году появится 4 станции Красносельско-Калининской линии
Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в период с 2030 по 2040 год. Об этом сообщается в материалах на сайте городского комитета по градостроительству, опубликованных в рамках общественного обсуждения проекта планировки участка линии.
Согласно документам, реализация проекта разделена на три этапа. Первый — участок от станции «Каретная» до «Лиговского проспекта-2» — ориентировочно завершится в 2030 году. Второй этап, охватывающий перегон от «Лиговского проспекта-2» до «Суворовской-1», планируется на 2036 год. Третий этап — участок от «Суворовской-1» до «Полюстровского проспекта-1» — намечен на 2040 год.
Уточняется, что станция «Суворовская-1» разместится в районе Суворовского проспекта, 61. У «Полюстровского проспекта-1» будет два вестибюля: один — на Апрельской улице, второй — на пересечении Апрельской улицы с проспектом Металлистов.
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