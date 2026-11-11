В питерском метро к 2040 году появится 4 станции Красносельско-Калининской линии

11 ноября 2026, 23:02

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Четыре новые станции Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена планируется ввести в эксплуатацию в период с 2030 по 2040 год. Об этом сообщается в материалах на сайте городского комитета по градостроительству, опубликованных в рамках общественного обсуждения проекта планировки участка линии.