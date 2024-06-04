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Разведывательный беспилотник ВСУ обнаружили в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что технику нашли в картофельных грядках. По предварительной информации, это облегченный вариант беспилотника Bird-Eye 400 израильской IAI.
Как отметили местные, у беспилотника отсутствовала боевая часть. На носу была камера для топографической съемки. Сейчас технику изучают эксперты.
До этого сообщалось об уничтожении системой противовоздушной обороны беспилотника над Белгородской областью.
Украинские военные почти каждый день пытаются ударить при помощи беспилотников объекты в центральных и приграничных регионах России.
Кроме того, недавно над Черным морем замечают полеты американских беспилотников. Один из них Global Hawk, который, предположительно дает наводку беспилотникам ВСУ.
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До этого сообщалось об уничтожении системой противовоздушной обороны беспилотника над Белгородской областью.
Украинские военные почти каждый день пытаются ударить при помощи беспилотников объекты в центральных и приграничных регионах России.
Кроме того, недавно над Черным морем замечают полеты американских беспилотников. Один из них Global Hawk, который, предположительно дает наводку беспилотникам ВСУ.
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Никита Кротов