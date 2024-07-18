Сотрудника оборонного завода задержали за госизмену

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В Великом Новгороде задержали местного жителя, обвиняемого в совершении госизмены. Об этом сообщили в УФСБ по Новгородской области, передаёт РИА Новости.
Следствием выяснило, что фигурант, являясь работником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, по своей инициативе установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины, после чего, выполняя данное ему задание, передал последнему информацию о расположенных на территории Новгородского района воинских частей.
Помимо этого, обвиняемый проинформировал курировавшего его сотрудника украинской военной разведки о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.
Официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов заявил, что мужчина хотел передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения.
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Помимо этого, обвиняемый проинформировал курировавшего его сотрудника украинской военной разведки о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.
«Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные «2ГИС» (электронный справочник с картами городов — ред.) о нахождении воинской части», — приводятся в сообщении слова россиянина.Отвечая на вопрос, сделал ли он это на добровольной основе, подозреваемый дал положительный ответ и раскаялся в содеянном.
Официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов заявил, что мужчина хотел передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения.
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Алина Юрчак