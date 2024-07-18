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Сотрудника оборонного завода задержали за госизмену

ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену
18 июля 2024, 04:32
Фото: istock / Diy13

Фото: istock / Diy13

В Великом Новгороде задержали местного жителя, обвиняемого в совершении госизмены. Об этом сообщили в УФСБ по Новгородской области, передаёт РИА Новости.
Следствием выяснило, что фигурант, являясь работником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, по своей инициативе установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины, после чего, выполняя данное ему задание, передал последнему информацию о расположенных на территории Новгородского района воинских частей.

Помимо этого, обвиняемый проинформировал курировавшего его сотрудника украинской военной разведки о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.


«Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные «2ГИС» (электронный справочник с картами городов — ред.) о нахождении воинской части», — приводятся в сообщении слова россиянина.
Отвечая на вопрос, сделал ли он это на добровольной основе, подозреваемый дал положительный ответ и раскаялся в содеянном.

Официальный представитель УФСБ России по Новгородской области Василий Дроганов заявил, что мужчина хотел передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на предприятии, где он работал, продукции военного назначения.

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#данные
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#арест
#госизмена
«Перережу горло»: В США арестовали мужчину, угрожавшего убить Джо Байдена
CNN: Минюст США обвинил жителя Флориды в публичных угрозах убийства Байдена
18 июля 2024, 03:29

Фото: istock / BrianAJackson

Власти Соединённых Штатов предъявили обвинения жителю Флориды, публично угрожавшему убийством президенту Джо Байдену. Об этом проинформировал телеканал CNN.
Угрозы убийства американского лидера были опубликованы за несколько дней до покушения на кандидата в президенты Америки Дональда Трампа в ходе его митинга в Пенсильвании. По информации Федерального бюро расследований США, эти дела не имеют связи.

Обвинения предъявили 39-летнему Джейсону Олдею, который наблюдался в психиатрическом институте и угрожал «перерезать» Байдену горло. В июле он был допрошен дома агентами Секретной службы. Отмечается, что на допросе американец категорически отрицал вменяемые ему действия.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден заразился COVID-19. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#мужчина
#дома
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#арест
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Бывший замминистра обороны Иванов отказался от сделки со следствием
18 июля 2024, 01:20

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Иванов отклонил сделку со следствием и отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что Иванов настаивает на своей невиновности.

Защита экс-чиновника воздержалась от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

Иванова задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Следствие считает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны РФ. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ

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#соглашения
#защита
#взятка
#тимур иванов
#следствие
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Россиянин получил 3 года тюрьмы в США за контрабанду товаров двойного назначения
Суд в США приговорил россиянина к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде
18 июля 2024, 01:09

Фото: istock / Nastco

В США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения. Об этом рассказал адвокат россиянина Керри Лоуренс изданию ТАСС.
«Марченко был приговорен к 36 месяцам заключения. Апелляция подаваться не будет», — заявил адвокат..
В марте 2024 года 51-летний мужчина признал себя виновным по одному пункту обвинения в отмывании финансовых средств и по одному пункту обвинения в контрабанде товаров двойного назначения. Мужчину арестовали в сентябре 2023 года.

До этого сообщалось, что в Германии гражданину РФ дали шесть лет за поставки электроники в Россию в обход санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#сша
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#рф
#приговор
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Скончался актер из «Возвращения Мухтара» и «Нюхача»
Умер украинский актёр Игорь Щербак, игравший в «Нюхаче» и «Возвращении Мухтара»
18 июля 2024, 00:37

Фото: istock / NetPix

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак ушёл из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщила Киевский академический Молодой театр в соцсетях.
«Ушел в вечность заслуженный артист Украины Игорь Щербак. Коллектив Молодого театра выражает искренние соболезнования семье актера», — сказал в сообщении.
Щербак уроженец Киева, родился 10 апреля 1956 года. В 1977 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Трудился в Киевском театре оперетты. В 1981 году начал работать в Киевском Молодом театре. Также работал в сфере дубляжа и озвучивания. Россиянам может быть знаком по ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара».

Ранее стало известно, что в Москве умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
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BFMTV: автомобиль въехал в террасу кафе в Париже, три человека пострадали
17 июля 2024, 22:54

Фото: iStock/Angel Burgos

В Париже неизвестный за рулем автомобиля въехал в террасу кафе, три человека серьезно пострадали. Об это со ссылкой на собственные источники сообщает телеканал BFMTV. Полиции удалось поймать пассажира, который оказался пьян, но сам водитель сбежал с места аварии, говорится в сообщении.
По данным телеканала, ЧП произошло в 20-м округе Парижа на проспекте Пер-Лашез примерно в 19:30 (20:30 мск). У задержанного пассажира в крови нашли следы наркотиков и алкоголя, пишут в статье.

Ранее сообщалось, что в Лужском районе Ленинградской области двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с электропоездом «Ласточка» и легковым авто. Машинист применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

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#париж
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В Москве арестовали экс-полковника МВД по делу об убийствах и обороте оружия
17 июля 2024, 22:12

Фото: iStock/megaflopp

Басманный суд Москвы арестовал отставного полковника МВД России Владимира Новгородова по статье об убийствах и незаконном обороте оружия. Соответствующая информация появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Новгородова В.В.», – указано в базе.
По данным картотеки суда, Новгородову вменяют ч.2 ст. 105 УК: Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, ч.3 ст.222.1 УК: Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору, ч.3 ст.222 УК: Незаконное приобретение, передача, хранение и пересылка огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору.

По информации издания «Московский комсомолец», Новгородова подозревают в причастности к серии убийств бизнесменов около 20 лет назад, где в банде киллеров состояли спецназовцы и полицейские.

МК уточняет, что Новгородов держал у себя дома крупные запасы оружия и боеприпасов, принадлежащих той самой банде, а весь арсенал ему передал глава группировки киллеров Алексей Чеботарев, арестованный в прошлом году.

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#убийство
#хранение
#ук
#полицейские
#меры
#дома
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Из строящегося концертного зала в Сириусе эвакуированы все рабочие
17 июля 2024, 21:30

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Всех рабочих оперативно эвакуировали из строящегося концертного зала в поселке Сириус Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.
«По информации от застройщика, все рабочие были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Предварительно, оплавились панели навесного фасада. Повреждений внутри самого зала нет», — говорится в сообщении.

Как сообщили в краевом МЧС, к ликвидации возгорания привлечены 45 спасателей, а также 15 единиц спецтехники, пострадавших нет.

Как пояснила пресс-служба администрации федеральной территории Сириус, кровля и фасад, где произошел пожар, почти не пострадали.

Ранее сообщалось о пожаре в Москве на Пресненском валу. Уточнялось, что валил черный дым.

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#россия
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#краснодарский край
#новости
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DPA: в Германии россиянину дали 6 лет за поставки электроники в РФ мимо санкций
17 июля 2024, 21:19

Фото: iStock/gorodenkoff

В Германии высший земельный суд Штутгарта приговорил гражданина РФ и ФРГ к 6 годам и 9 месяцам колонии за поставки электроники в Россию якобы в обход санкций. Об этом сообщает новостное агентство DPA. Жене предпринимателя дали условный срок за помощь мужу в бизнесе, говорится в сообщении.
Суд решил, что поставленные бизнесменом компоненты якобы использовали в военном производстве беспилотников, отмечает DPA.

Предпринимателя с двойным гражданством арестовали в августе 2023 года. По данным прокуратуры Германии, Вальдемар В. руководит двумя компаниями в Сааре, которые занимаются международной торговлей электронными компонентами.

В статье указано, что с января 2020 по март 2023 бизнесмен продал 26 электронных компонентов российской компании, занятой производством военной техники, а общую стоимость поставок в обход санкций оценили в 715 тысяч евро.

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#суд
#евро
#бизнесмен
#компании
#санкции
#германия
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The Sun: медики не нашли у мужчины рака легких и прописали ему ибупрофен
17 июля 2024, 21:13

Фото: istockphoto/demaerre

Медики не нашли у мужчины рака легких и прописали ему ибупрофен, сообщают журналисты The Sun. Так, шотландец 31-летний Оливер Андерсон пришел к специалистам, пожаловавшись на боли в спине, но его отправили домой с обезболивающим, сочтя его случай несерьезным.
Пациент почувствовал боли еще пять лет назад в 26-летнем возрасте, но списал все на тяжелую физическую работу в автосервисе. После указанных событий, самочувствие мужчины ухудшилось, и он настоял на дополнительном обследовании, которое выявило четвертую стадию онкологии. Вскоре она дала метастазы в пищевод, почки и мозг.

Андерсон прошел курсы лучевой терапии, сейчас его поддерживают паллиативной терапией.

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