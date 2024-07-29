ФСБ задержала в Запорожье россиянина за передачу ВСУ данных о ВС РФ

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В Запорожской области сотрудник ФСБ задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Он передавал противнику данные о расположении российских частей для нанесения ударов по ним.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, житель Запорожской области был завербован Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию кураторов он собирал сведения о расположении подразделений Вооружённых сил РФ на территории региона. Затем он с помощью мессенджера передавал информацию украинской стороне для нанесения по местам дислокации российских частей артиллерийских и ракетных ударов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ вычислили и задержали мужчину. Ему будет предъявлено обвинение в шпионаже.
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