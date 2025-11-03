Развод сына обошёлся российскому пенсионеру в 13 миллионов рублей
В Ярославской области пенсионер потерял земельные участки общей стоимостью 13 миллионов рублей. Причиной стала история, связанная с разводом его наследника. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, в 2017 году мужчина поручил своему сыну и невестке продать два его участка в Москве и области. Для этого он оформил на них доверенность. Спустя несколько лет, после развода отпрыска, пенсионер решил проверить судьбу земли и узнал, что невестка уже продала оба участка в 2018 году.
На вопрос о вырученных деньгах женщина заявила, что полностью передала средства бывшему владельцу. Пенсионер утверждает, что это неправда. Он обращает внимание, что за прошедшие годы его бывшая невестка приобрела три квартиры, хотя не располагала для этого собственными средствами.
Семья подала заявление в полицию. Однако правоохранительные органы не усмотрели в действиях женщины признаков мошенничества.
Читайте также: