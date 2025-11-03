«Вцепился зубами в руку»: Россиянка обвинила сожителя-абьюзера в жестоких побоях

03 ноября 2025, 17:51

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию после нападения сожителя

Фото: Istock/cyano66

20-летняя Наталья (все имена героев изменены — прим. ред.) из Екатеринбурга заявила, что её бывший парень Ренат оказывал на неё абьюз. Подробности сообщает «КП-Екатеринбург».





Девушка рассказала, что возлюбленный контролировал её общение, гардероб и требовал удалить контакты мужчин. По словам Натальи, ссоры на почве ревности происходили ежедневно, а после употребления спиртного парень становился агрессивнее. Наталья рассказала, что один из конфликтов закончился нападением.

«Внезапно набросился на меня, вцепился зубами в руку и прокусил её до крови. Я вырывалась и упала на пол. Смотрела на куски мяса на пальцах, которые держались на честном слове», — сообщила потерпевшая.

