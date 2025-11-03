В Москве произошло массовое ДТП, к месту аварии привлекли вертолёт
В Москве на Варшавском шоссе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», три легковых автомобиля столкнулись на участке дороги рядом со станцией метро «Аннино». По предварительной информации, в аварии пострадали как минимум четыре человека. Среди них находится ребёнок.
На место происшествия оперативно прибыли экипажи экстренных служб. Для эвакуации пострадавших к месту ДТП прилетел вертолёт санавиации. Авария серьёзно повлияла на организацию дорожного движения.
Сейчас на этом участке Варшавского шоссе проезд затруднён. Сотрудники ГИБДД перекрыли для проезда три левых ряда в сторону области. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины массового столкновения. На месте продолжают работать оперативные службы.
