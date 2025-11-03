Жительница Мытищ превратила две свои квартиры в свалку и кошмарит соседей

03 ноября 2025, 17:25

Жительница Мытищ устроила склады мусора в двух квартирах, соседи бьют тревогу

Фото: Istock/Fevziie Ryman

Жительница многоэтажки в Мытищах устроила в двух своих квартирах склады мусора. Соседи сообщают, что некоторые жильцы уже съехали из-за невыносимого запаха и расплодившихся тараканов. Подробности сообщает 360.ru.





По словам жительницы Татьяны, женщина не пускает в свои квартиры ни участкового, ни представителей Роспотребнадзора. Собственники написали заявление в ТСЖ с требованием устранить нарушения санитарных норм.

«У неё две квартиры, они заставлены какими-то вещами, а на балконе находятся пакеты с мусором. Там картошка, морковка, какая-то гниль, и от этого вонь стоит. Мы лет пять назад с ней проводили беседу, и она вроде прибралась. А потом опять началось», — сообщил управляющий ТСЖ Александр Яковенко.