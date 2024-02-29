Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым

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Противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Крыму. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 15.45 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, средствами ПВО был уничтожен вражеский беспилотник в небе над Крымом.
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