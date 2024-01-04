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ПВО отражает атаку на Севастополь, объявлена воздушная тревога

04 января 2024, 17:24
Фото: Istockphoto / panophotograph

Фото: Istockphoto / panophotograph

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что ПВО отражает атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей.
По словам Развожаева, военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.
«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты, это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», – написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт, заявили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Помимо этого, перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Такая информация содержится в телеграм-канале об оперативной обстановке на подъездах к мосту.

Другие подробности пока не приводятся.

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#воздушная тревога
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Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Французский генерал Клермон: жители Европы не готовы умирать за Украину
04 января 2024, 17:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Жители Европы не готовы умирать за Украину. Об этом в беседе с журналом Valeurs Actuelles сообщил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.
Он пояснил, что США никогда не желали, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, а европейцы, на самом деле, не готовы умирать вместе с бойцами ВСУ.

Клермон заявил, что к военной экономике из европейских государств перешла только Польша, а все остальные страны лишь «делают вид».

Также французский генерал обратил внимание на существенное превосходство российской армии над украинской по части имеющегося вооружения. А также подчеркнул, что помощь Украине от Запада стремительно сокращается и вскоре сойдёт на нет.

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#конфликт
#спецоперация
#всу
#смерть
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Welt: ЗРК Patriot не справляются с российскими ракетами Х-32 на Украине
04 января 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Alexyz3d

После массированных ракетных ударов, которые ВС РФ нанесли по военным объектам в Киеве и других украинских регионах, на Западе открыто признали, что ПВО Украины не в состоянии справится с российскими ракетами. Например, хвалёные американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогли сбить ни одной ракеты Х-32.
Об этом в эфире немецкого телеканала Welt заявил обозреватель Ральф Шмидтке. Он назвал крылатую ракету Х-32 высокоскоростной практически неуязвимой. Именно поэтому системы украинской противовоздушной обороны, включая самые современные ЗРК Patriot, не сумели сбить ни одну из них. Это показывает, что Россия обладает новейшими ракетные системы, превосходящие западную технику, предназначенную для их нейтрализации, делает вывод журналист.

Шмидтке также отметил ряд уникальных особенностей, которыми обладает Х-32. Например, эту ракету очень сложно обнаружить, заглушить и сбить с заданного курса при помощи систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Она обладает фантастической скоростью полёта — порядка 5,4 тысячи километров в час. Кроме того, ракета отличается тем, что быстро и эффективно находит и идентифицирует цели.

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#россия
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#украина
#киев
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Школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января
04 января 2024, 16:48

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

В Белгородской области из-за опасности ракетных атак продлили школьные каникулы. Такое решение принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Оперштаб решил продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в нескольких муниципалитетах области – Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах, а также в двух населённых пунктах Корочанского района Мелихово и Дальняя Игуменка», – написал Гладков в своём телеграм-канале.
По его словам, в техникумах и вузах, которые располагаются в этих муниципальных образованиях, рекомендуется провести сессию в дистанционном формате. Аналогичные требования оперштаб выдвинул к учреждениям дополнительного образования. В детсадах организуют дежурные группы.

Как отметил губернатор, при необходимости каникулы будут продлены. Следующее заседание штаба проведут 16 января, решение будут принимать в зависимости от ситуации.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько ракетных атак на Белгород в новогодние праздники. Погибли около 30 человек, пострадали более 100.

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#украина
#школы
#каникулы
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Депутат Новиков допускает усиление активности НАТО на Украине
04 января 2024, 16:05

Фото: iStock/Alex Kochev

Усиление активности НАТО на территории Украины возможно.
Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Нужно иметь в виду, что сам характер нынешних войн неслучайно получил название гибридных. Потому что они сочетают в себе много элементов финансовой войны, войны экономической, войны идеолого-политической. Поэтому мы в данном случае имеем наглядно все эти типы войн применительно к украинской ситуации», —говорит Дмитрий Новиков.
Депутат считает, что цели НАТО заключались в том, чтобы создать очаг напряженности в Восточной Европе, ослабить РФ. И эти цели не будут пересматривать в ближайшее время.

«НАТО и дальше будет финансировать режим Зеленского, поставлять туда вооружение, в том числе, возможно, более современное. Есть еще различные способы помощи, в частности, снабжение разведывательной, воздушно-космической информации и другое усиление активности», — говорит Дмитрий Новиков.
Ранее сообщалось, что 2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине. Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ. Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.

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#всу
#сво
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Украинский сержант рассказал об исчерпанных запасах ВСУ
El Pais: запасы ВСУ истощены, военные не используют подходящее для целей оружие
04 января 2024, 15:54

Фото: iStock/undefined undefined

Запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.
По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.

Издание, тем временем, обратило внимание на то, что европейские союзники Украины обещал поставить стране миллион артиллерийских снарядов. Но на деле ВСУ получили менее половины от изначально озвученного количества.

Также журналисты издания подчеркнули, что предоставленная Киеву помощь от США в конце декабря может стать последней, поскольку республиканцы категорически отказываются продолжать поддержку Украины.

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#всу
#вооружение
#поставки
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Генерал ФРГ Катер: 2024 год будет решающим в конфликте на Украине
04 января 2024, 15:50

Фото: iStock/Olena_Z

2024 год может стать решающим и поворотным в конфликте на Украине.
Наступивший год может показать, удастся ли местным вооруженным силам забрать инициативу себе в противостоянии с РФ.

Об этом рассказал генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер в эфире YouTube-канала Welt.

По словам Катера, сейчас инициатива в военном конфликте принадлежит ВС России. Украинские бойцы пока не состоянии перейти в активное контрнаступление.

«Мы должны быть реалистичны в своих оценках. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских», —говорит Катер.
Генерал-лейтенант в отставке сказал, что в этом году может решиться вопрос переговоров о прекращении боев на Украине. По словам Катера, конфликт государств, возможно, завершится до конца декабря.

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#украина
#всу
#новости
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Спасатели извлекли мужчину из-под завалов дома в Донецке
МЧС: мужчину с осколочными ранениями извлекли из-под завалов дома в Донецке
04 января 2024, 15:36

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Мужчину с осколочными ранениями вытащили из-под завалов в Донецке. Об этом управление МЧС РФ по Донецкой Народной Республике сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в квартиру на 2 этаже жилого дома попал взрывоопасный предмет. В результате взрыва обвалилось перекрытие. Под завалами оказались два человека. Спасатели МЧС России вытащили из-под завалов тело погибшей женщины и мужчину в тяжёлом состоянии. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что под завалами жилого дома, попавшего под обстрел ВСУ, могут находиться до пяти человек.

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#всу
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#мчс
#спасение
#пострадавшие
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WP: бойцы ВСУ жалуются на тяжелые потери и отсутствие результатов
04 января 2024, 15:22

Фото: iStock/Michele_Ursi

Бойцы ВСУ жалуются на тяжелые потери после миссии у Днепра, которая не принесла результатов.
Washington Post процитировало украинского военного журналиста.

«Мы несем много потерь. Мы просто теряем людей, а результата никакого».
По словам солдат, которые участвовали в операции по переправе через Днепр, их миссия провалилась: они понесли потери, пытаясь переправиться через реку. Потом попали под артиллерийский обстрел, потеряв ещё больше людей.

Некоторые военные утверждают, что такие операции не стоят жизней людей, но украинскому руководству нужно педъявить западным спонсорам хоть какие-то успешные операции.

Ранее сообщалось, что США потеряли веру в победу Украины, поэтому начали подталкивать Украину к переговорам с Москвой.
Об этом рассказал экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

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#всу
#украина
#новости
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ВС РФ уничтожили РСЗО «Ольха» и Vampire на Купянском направлении
04 января 2024, 15:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

Несколько украинских РСЗО «Ольха» и Vampire были уничтожены российскими военными на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, что именно такими реактивными системами залпового огня были нанесены удары по Белгороду в минувшую субботу.

В ведомстве добавили, что подразделения «Западной» группировки войск и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике сразу пяти механизированных бригад ВСУ. Также была уничтожено вооружение и личный состав бригады территориальной обороны около населённых пунктов Новоегородка, Ивановка и Бестовое в Харьковской области.

В Минобороны подсчитали, что всего было уничтожено около 100 украинских военных, две боевые машины пехоты, РСЗО «Ольха» и три Vampire производства Чехии.

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#спецоперация
#военные
#вс рф
#вооружение
#всу
#минобороны
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