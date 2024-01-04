ПВО отражает атаку на Севастополь, объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил глава региона Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что ПВО отражает атаку ВСУ. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей.
По словам Развожаева, военные задействовали табельные средства аэрозольной маскировки в районе внутреннего рейда и Северной бухты.
Из-за воздушной тревоги приостановил движение морской и наземный общественный транспорт, заявили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Помимо этого, перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Такая информация содержится в телеграм-канале об оперативной обстановке на подъездах к мосту.
Другие подробности пока не приводятся.
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«Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты, это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», – написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Другие подробности пока не приводятся.
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Лора Луганская