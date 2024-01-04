ПВО отражает атаку на Севастополь, объявлена воздушная тревога

После массированных ракетных ударов, которые ВС РФ нанесли по военным объектам в Киеве и других украинских регионах, на Западе открыто признали, что ПВО Украины не в состоянии справится с российскими ракетами. Например, хвалёные американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не смогли сбить ни одной ракеты Х-32.