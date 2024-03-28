Губернатор Севастополя Развожаев подтвердил падение военного самолета в Крыму

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В четверг 28 марта над территорией Крыма потерпел крушение истребитель Су-35. Данные о том, что самолет упал в море, подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает.
Ранее местные жители опубликовали в соцсетях видео с падающим горящим самолетом. Над Севастополем воют сирены воздушной тревоги.
Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе.
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«Гражданские объекты в Севастополе после падения военного самолета в море не пострадали», — добавил губернатор.
Напомним, 12 марта в Ивановской области потерпел крушение военный самолёт Ил-76. Он практически долетел до аэродрома, однако, из-за возгорания двигателя воздушное судно не выдержало и рухнуло в лесополосе.
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Мария Федоровцева