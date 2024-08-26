Нанесён удар по энергетическому объекту в Одессе

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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что его коллеги сообщили о ракетном ударе по энергообъекту в Одессе. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Одесса, прилёт по энергетическому объекту», — заявил Лебедев.
По данным, поступающим из Одессы, под удар попала подстанция, после чего свет пропал.
Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской энергетической инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и соцобъектам.
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