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Нанесён удар по энергетическому объекту в Одессе

26 августа 2024, 09:21
Фото: istockphoto / RamonCast

Фото: istockphoto / RamonCast

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что его коллеги сообщили о ракетном ударе по энергообъекту в Одессе. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Одесса, прилёт по энергетическому объекту», — заявил Лебедев.

По данным, поступающим из Одессы, под удар попала подстанция, после чего свет пропал.



Ранее глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской энергетической инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и соцобъектам.

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#воздушная тревога
Mash: Не менее 20 машин пострадали при атаке украинских БПЛА на Энгельс
26 августа 2024, 09:00

Фото: istockphoto/rancho_runner

Как минимум 20 автомобилей получили повреждения в результате удара украинского беспилотника по жилому дому в городе Энгельс Саратовской области. Инцидент произошёл около шести часов утра по местному времени.
Как сообщает телеграм-канал Mash, атаку БПЛА отразили силы противовоздушной обороны. Осколки сбитого дрона упали во дворе жилого дома. В результате повреждения получили припаркованные там автомобили. На кадрах видеозаписи, снятой очевидцами, видны осколки на асфальте, оставшиеся после атаки беспилотника. У машин выбиты стёкла и помята крыша. Также заметны повреждения на фасаде здания.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине
RT: ВС РФ наносят массированный ракетный удар по Украине
26 августа 2024, 08:59

Фото: istock/SergeyVButorin

Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине. Об этом пишет Telegram-канал «‎RT на русском» со ссылкой на украинские СМИ.
Сообщается, что взрывы звучат Винницкой области, в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области. Помимо этого, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил повторные взрывы в городе. В Полтавской области повреждён промышленный объект, однако какой именно не уточняется.

В местных группах пишут о взрывах в Кременчуге и Миргороде Полтавской области. Прилёты также зафиксированы в Хмельницком и Днепропетровске. Кроме того, ракеты летят в сторону Киева и Одессы. Мониторинговые группы пишут о взрывах в Чернигове, Луцке, а также в Ивано-Франковской области.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений. Отмечается, что несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.

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Стало известно число пострадавших после атаки БПЛА на Саратов
В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали четыре человека
26 августа 2024, 08:36

Фото: istock/maxim4e4ek

В результате атаки БПЛА на Саратов пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
Сообщается, что одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, а троим пострадавшим оказана помощь на месте.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что российскими средствами ПВО был уничтожен украинский БПЛА. Он отметил, что есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Помимо этого минимум 20 машин повреждены в городе Энгельс после удара боевиков БПЛА по многоэтажному дому.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений. Отмечается, что несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.

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Алаудинов сделал важное заявление о взятых в плен боевиках ВСУ
Алаудинов: число пленных боевиков ВСУ в Курской области продолжает расти
26 августа 2024, 08:12

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Об этом заявил командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов, пишет РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

По словам Алаудинова, на данном участке фронта российские военные продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно. По его словам, пленных берут как военнослужащие спецназа «Ахмат», так и других подразделений ВС России, взаимодействуя между собой.

«Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — прокомментировал Алаудинов.

Ранее командир сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении. По его словам, взять пленных пол дела. Намного большая задача — это вывести их непосредственно с линии боевого соприкосновения.

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#участок
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Будущую карьеру Сырского связали с итогами операции в Курской области
Telegraph: главком ВСУ Сырский пытается спасти свою карьеру в Курской области
26 августа 2024, 08:12

Главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский пытается реабилитироваться в Курской области после провального отступления украинских военных под Харьковом. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, Сырский начал свою карьеру еще при Советском Союзе, после он стал служить на Украине. Его решения во время активных боевых действий в Артемовске, привели к большим потерям Вооруженных сил Украины. Отмечается, что решение о судьбе главкома могут принять в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.

До этого Сырский доложил Владимиру Зеленскому обстановку на самых жестких фронтовых участках в Сумской области. Помимо этого он рассказал, что украинские боевики усилили оборону на покровском и торецком направлениях.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений
Постпредство РФ при ОЗХО назвало США главным поставщиком отравляющих веществ ВСУ
26 августа 2024, 07:47

Фото: istock/Yury Karamanenko

В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что США поставляют Киеву широкий спектр химических вооружений, часть из которых активно применяется боевики Вооруженных сил Украины. Об этом пишут «Известия».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – сообщили в постпредстве.

По данным издания, несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.

В зоне специальной военной операции было зарегистрировано свыше 400 случаев использования ВСУ токсичных химикатов нелетального действия, таких как хлорпикрин, часто в сочетании с хлорацетофеноном. Также зафиксированы инциденты, когда боевики применяли компоненты химического оружия для отравления продуктов питания, что привело к гибели 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Саратове многоэтажный дом в жилом комплексе «Волга Скай» получил повреждения после падения обломков БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на угледарском участке
26 августа 2024, 06:54

Фото: istockphoto/zabelin

Бойцы российской военной группировки «Восток» продвинулись на угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
«Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», – отмечается в заявлении оборонного ведомстве.

Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о «мощном продвижении на донецком направлении».

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В Германии предрекли провал ВСУ
Репке: сдача Красноармейска станет для ВСУ масштабной потерей
26 августа 2024, 05:41

Фото: istock/alzay

Потеря Красноармейска в Донецкой народной республикой (ДНР) – неизмеримая по масштабу потеря для Киева. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на немецкого журналиста Юлиана Репке.
Онподчеркнул, что не существует обозримого способа задержать военное наступление России на красноармейском направлении.

«Я не вижу какой-либо действенной меры, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении», – отметил журналист.

Ранее стало известно, что Германия предоставит украинской армии снайперские винтовки, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. При этом Берлин не рассматривает возможность отправки немецких инструкторов для обучения солдат на украинской территории.

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Зеленский назвал атаку на Курскую область частью военно-дипломатической операции
26 августа 2024, 02:00

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления перед индийскими журналистами назвал атаку ВСУ на Курскую область частью военно-дипломатической и военно-политической операции. По его словам, вторжение на российскую территорию — это якобы попытка заставить Россию быть готовой к справедливому миру.
«Курская операция — это часть крупной военно-политической, военно-дипломатической операции. Все, что мы делаем, только для того, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру», — сказал Зеленский.
Он добавил, что украинским военным было очень сложно перехватить инициативу, но это было частью планов Киева. Что он имеет в виду под перехватом инициативы — рассыпающийся фронт на Донбассе или захлебнувшееся наступление под Курском — глава киевского режима не пояснил.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.

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