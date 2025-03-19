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Развращал девочек во время командировок: бывший муж Юлии Коваль оказался педофилом. Шокирующие детали дела и причины развода

Михаил Штырлин (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Михаил Штырлин (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

В Краснодарском крае 50-летний Михаил Штырлин, винодел и бизнесмен с известным именем, был приговорен к 17 годам строгого режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Штырлин также запомнился широкой аудитории как экс-супруг популярной блогерши и телеведущей Юлии Коваль.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, однако следственные органы обнародовали некоторые детали дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Эпизоды домогательств

По данным следствия, в июне 2021 года Штырлин совершил два эпизода домогательств к детям во время командировки из Москвы в Краснодар. В первом случае он заманил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет в уединенное место, где предстал перед ними голым. Во втором случае он обманным путем завел двух девочек в подъезд, где также разделся и совершил «определенные сексуальные действия» перед жертвами.

Фото: iStock/Halfpoint

Реакция родителей и задержание

Девочки, ставшие жертвами его действий, рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. В результате оперативных действий Штырлина задержали и обвинили по статьям 132 и 135 Уголовного кодекса РФ. Предприниматель провел четыре года в СИЗО, ожидая судебного разбирательства.

Манипуляции с детьми

Для того чтобы завязать разговор с детьми, Штырлин использовал манипулятивные приемы. Он намеренно ронял пятитысячную купюру, которую девочки подбирали и возвращали ему. Это позволило ему установить контакт и отвлечь внимание от своих намерений.

Фото: iStock/Professor25

Суд приговорил Михаила Штырлина к 17 годам лишения свободы

Советский районный суд признал Михаила Штырлина виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда семьям пострадавших в размере 2,4 миллиона рублей. Несмотря на это, Штырлин не согласился с приговором и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, изучив материалы дела, подтвердила назначенное наказание.

Михаил Штырлин

Михаил Штырлин — яркая фигура в мире бизнеса, известный как предприниматель и генеральный директор виноторговой группы компаний «Легенда Крыма». Его путь начался 4 марта 1971 года в Дзержинске, где он родился и вырос. Стремление к знаниям привело Михаила в Московский авиационный институт (МАИ), где он изучал инженерное дело и получил специальность «инженер-механик».

Однако в 1993 году, после окончания учебы, он сделал смелый шаг, основав компанию «Легенда Крыма». Эта фирма быстро завоевала репутацию надежного дистрибьютора вин и других алкогольных напитков, представляя лучших производителей Крымского полуострова. Под руководством Штырлина компания не только укрепила свои позиции на рынке, но и стала символом качества и традиций крымского виноделия.

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Юлия Коваль и Михаил Штырлин

Юлия Коваль — известная блогерша и телеведущая, которая стала популярной благодаря своей работе на телеканале «Матч ТВ» и участию в программе «Орел и Решка» на канале «Пятница!». Она привлекла внимание зрителей не только своим профессионализмом, но и дружбой со скандально известной Настей Ивлеевой, с которой познакомилась еще до ее звездного взлета. У них быстро завязалась крепкая дружба, девушки стали коллегами, обучаясь в телешколе «Останкино» и совместно работая над проектами.

Юлия Коваль (Фото: ВКонтакте @kovalnow)

Юлия окончила Таврический национальный университет в Крыму, где у ее бывшего мужа Михаила Штырлина была винодельня. Коваль была моложе Штырлина на 19 лет, когда их роман начался. В одном из интервью она призналась, что он стал ее первой любовью. Однако, по ее словам, их отношения оставили глубокий след в ее психике. Причиной разрыва пары стали проблемы с ревностью со стороны Михаила. Сейчас Юлия воспитывает их общего сына Тимофея одна.

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Думал, что ей 18 и повел в палатку: жизнь 26-летнего парня из Санкт-Петербурга обернулась крахом после веселого корпоратива
19 марта 2025, 16:06

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

26-летний системный администратор Артем из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел во время корпоратива летом 2023 года. Сотрудники крупной компании отправились в двухдневный турпоход, где отдыхали на природе и жили в палатках. Некоторые из них пригласили с собой своих близких. Так на мероприятии оказалась 15-летняя Алена. Подробности — в материале «Радио 1».

Злополучный корпоратив

Присутствовавшие на корпоративе позже расскажут: Алена сразу проявила интерес к молодому системному администратору и постоянно находилась рядом с ним.

«Она вела себя очень уверенно и по-взрослому. Артем даже понравился ее матери, которая в шутку называла его «зятьком». Они много времени проводили вместе, и это заметили все», — рассказала мама обвиняемого «КП - Санкт-Петербург».

По ее словам, на следующий день Алена светилась от счастья, улыбаясь на всех фотографиях. Она считает, что, если бы с девочкой действительно что-то плохое произошло, она не могла бы так себя вести. Сам Артем признает, что ночью они вместе ушли в его палатку. По его словам, всё происходило по обоюдному желанию, и он не знал о ее возрасте. Девушка выглядела старше своих лет, а в социальных сетях был указан 2000 год рождения. В тот момент он даже не мог предположить, что она несовершеннолетняя.

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Обвинения спустя год

После той ночи Артем и Алена не общались. Он думал, что все осталось на корпоративе. Оба на тот момент состояли в отношениях и делали вид, что ничего не произошло. Однако через год все изменилось. В августе 2024 года к нему пришли полицейские и задержали, заявив, что он подозревается в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В тот момент парень не понимал, что происходит. Позже ему объяснили, что речь идет именно о той ночи в палатке.

На защиту Артема встали все: его родители, коллеги и даже бывшая девушка Лиза.
«Я узнала о событиях на корпоративе только после его задержания. Но измена не равняется изнасилованию. Я поддерживаю его и приношу передачи в СИЗО. Могу сказать только хорошее: он добрый, позитивный, воспитанный, душа компании и из хорошей семьи», — заявила девушка.


Фото: istockphoto / Profimaximus

Как сейчас живет Алена

Что касается Алены, ей сейчас 17 лет. Она активно ведет свои социальные сети, но от общения с журналистами отказывается, как и ее мать, которая когда-то привела дочь на корпоратив. Адвокаты потерпевшей утверждают, что у них есть достаточно доказательств, чтобы не подвергать сомнению слова несовершеннолетней. Более того, сам Артем тоже признал свою вину.

На данный момент стратегия защиты заключается в попытках переквалифицировать обвинения на более мягкие статьи: «Изнасилование» на «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а «Насильственные действия сексуального характера» на «Развратные действия». Если это удастся, Артем сможет отделаться обязательными работами. В противном случае, если статьи останутся неизменными, его ждет длительный срок в колонии.

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В Нижневартовском районе отчим на глазах у матери избил ребенка за отказ курить
19 марта 2025, 14:59

Фото: istockphoto / mactrunk

Следственный комитет начал проверку после появления в Сети видео, на котором мужчина избивает ремнем несовершеннолетнего. Инцидент произошел в Нижневартовском районе после того, как ребенок отказался курить электронную сигарету.
На кадрах видно, как сожитель матери сначала требует от мальчика покурить, сопровождая это нецензурной бранью, а затем, после отказа, наносит ему несколько ударов ремнем по спине. По информации СУ СКР по Югре, следователи выявили этот случай в ходе мониторинга интернет-ресурсов.

«При этом мама мальчика снимала происходящее на видео и не препятствовала противоправным действиям мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 117 УК РФ («Истязание»). Проводится проверка условий, в которых живет и воспитывается ребенок, а также будет дана правовая оценка действиям его матери и ее сожителя.

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#проверка
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Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину в Москве
Росгвардейцы задержали обвиняемого в мошенничестве мужчину в Москве
19 марта 2025, 13:13

Фото: istockphoto / mactrunk

Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что росгвардейцы были на маршруте, патрулируя территорию, когда получили соответствующий сигнал.
«В ходе проверки документов стражи порядка установили, что 23-летний гость столицы находится в межгосударственном розыске по обвинению в мошенничестве», — сказано в релизе.
В ведомстве добавили, что мужчина попытался скрыться при виде сотрудников. Сейчас его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее стали известны подробности истории с пропавшей в Ачинске в Красноярском крае девушкой.

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SHOT: 15-летняя девушка из Ачинска могла стать жертвой мошенников с Украины
19 марта 2025, 12:40

Фото: istockphoto/blinow61

Найденная в Назарово девушка из Ачинска в Красноярском крае могла стать жертвой мошенников с Украины и поэтому инсценировать собственное похищение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По информации журналистов, она хотела взять полмиллиона рублей у отца, чтобы откупиться от аферистов.

Девушка-подросток везде передвигалась самостоятельно. Как уточнялось ранее, таксист, подвозивший ее до кладбища, говорил, что пассажирка ехала в одиночестве и ни с кем не говорила, копавшись в телефоне. Когда пропавшую обнаружили, она находилась в съемной квартире. В настоящее время ее везут в полицию для дальнейшего разбирательства.

Перед этим сообщалось об открытии уголовного дела о похищении девушки в Красноярском крае.

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Порваные колготки и любовник? Тело финалистки конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой найдено в гаражах, что с ней случилось
19 марта 2025, 12:18

Сэсэг Буинова (фото: lizaalert.org)

Весной 2024 года в Улан-Удэ при загадочных обстоятельствах исчезла 30-летняя участница конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Яркая блондинка, бизнесвумен и мать двоих детей была популярна в соцсетях и в кругу друзей.

После завоевания титула «Миссис Топмодель — 2024» её популярность возросла, но всего через пять дней после финала её имя оказалось в новостных заголовках по всей стране — она пропала. Что случилось с Сэсэг и подробности её исчезновения — расскажет «Радио 1».

Уехала встретиться с подругами и не вернулась


В тот роковой вечер 11 апреля, закончив домашние дела, Сэсэг позвонила мужу, который находился на вахте в Хабаровске.

«Это был обычный разговор. Она рассказала, мол, убралась, что делают мальчики, попросила денег на продукты. Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но она сказала, что на улице еще светло, бояться нечего. К тому же, это был не первый раз. Обменялись "люблю, целую". И это был наш последний разговор», — рассказал муж Сэсэг Борис.

Около 20:00 она села за руль своего Mitsubishi Outlander, приняла заказ через приложение такси и уехала, оставив сыновей 8 и 10 лет одних дома. Спустя час встретилась с подругами на парковке у кафе. Вскоре она засобиралась домой, но так туда и не вернулась.

Первые улики и поиски


Обеспокоенные близкие забили тревогу, когда Сэсэг перестала выходить на связь. Поиски начались 13 апреля. Сотни людей расклеивали ориентировки и прочёсывали город. Первая зацепка появилась, когда в одном из дворов на окраине Улан-Удэ нашли её автомобиль без номеров, с засохшими каплями крови на стекле. В багажнике лежали снятые госномера. В округе не оказалось камер видеонаблюдения.

Позже в промзоне между железной и автомобильной дорогами обнаружили разбросанные вещи: порваные женские колготки, мужское бельё и чёрную куртку, в кармане которой нашли банковские карты и водительские права на имя Станислава Норбоева — 26-летнего мужчины, который пропал вместе с Сэсэг. Одна из участниц поисков узнала парня на найденных документах. Именно так семья 26-летнего Станислава вдруг осознала, что он тоже бесследно исчез и уже несколько дней не появлялся в арендованной квартире.

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А вскоре последовала новая жуткая находка — криминалисты обнаружили лужу крови неподалеку от оставленных вещей пропавших. С этого момента основная версия следствия изменилась: исчезновение Сэсэг и Станислава стали рассматривать как убийство.

ДНК-анализ подтвердил, что найденные в машине следы принадлежали Буиновой, а вещи из промзоны — Норбоеву. Оказалось, что в ночь исчезновения, около 22:30, женщина свернула не к дому, а к парковке супермаркета. Там её ждал Станислав, с которым она познакомилась за неделю до этого. По одной версии — в ночном клубе, по другой — в спортклубе, где вместе играли в волейбол.

Станислав Норбоев (фото: lizaalert.org)

Станислав сел в машину Сэсэг. Через час к ним присоединился ещё один мужчина. Как только он сел в салон, внедорожник уехал. Последний раз его зафиксировали камеры на перекрёстке — он направился в сторону промзоны, где позже нашли улики. На следующий день после исчезновения в 6:30 утра телефон Сэсэг вышел в сеть неподалёку от крупного торгового центра. Через мгновение он отключился — найти его так и не удалось.

Вся поездка заняла чуть больше часа, что говорит о том, что злоумышленник, заинтересованный в исчезновении Буиновой и Норбоева, успел скрыть следы в ту же ночь.

Версии случившегося


Следователи и близкие до сих пор задаются вопросом: что произошло той ночью?

  • Любовный треугольник и месть мужа. Одна из популярных версий — Сэсэг убил ревнивый супруг. Хотя он находился в другом регионе, не исключено, что он мог организовать преступление. Интерес к этой версии подогрел факт, что Борис Буинов ранее работал в правоохранительных органах и обладал знаниями, как скрыть следы;
  • побег. Некоторые предполагали, что Сэсэг и Станислав сами разыграли исчезновение, чтобы начать новую жизнь. Однако найденные улики опровергают эту версию;
  • криминальная разборка. Были подозрения, что пара могла столкнуться с преступниками. Это объясняло следы борьбы и внезапное исчезновение;
  • связь с конкурсом красоты. Некоторые полагали, что исчезновение связано с её участием в «Миссис Бурятия», ведь всего за несколько дней до пропажи Буинова стала финалисткой конкурса «Миссис Бурятия — 2024» и получила титул «Мисс топ-модель».
«Мне уже плевать на мнение людей. Я не обязан доказывать им свою невиновность. Следователи трижды приглашали меня на полиграф, задавали вопросы, мол, почему я так спокоен. Чего они от меня ждут? Что я упаду на колени и буду перед ними рыдать? Я каждый день просыпаюсь с мыслью, что мы вот-вот найдем Сэсэг, у нас с ней было столько планов...», — прокомментировал Борис обвинения в свою сторону.

Обнаружение тел


11 месяцев спустя, в марте 2025 года, сотрудники полиции обнаружили останки двух тел в смотровой яме заброшенного гаража в одном из микрорайонов Улан-Удэ. Тела были засыпаны мусором и землёй, скрыты под слоем льда.

«Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан», — сообщили в местной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов провели повторный осмотр гаражного комплекса после того, как растаял снег. В региональном СК и полиции сообщили, что поиски Сэсэг и Станислава велись без остановки.

Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Чтобы восстановить маршрут передвижения их автомобиля, а затем и подозреваемого, оперативники изучили записи сотен камер — как городских, так и частных. В ходе расследования удалось установить гаражный массив, где обнаружили тела двух погибших.

Кооператив, где нашли тела, представляет собой поле с заброшенными гаражами без охраны. Это могло стать удобным местом для сокрытия преступления. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Следователи изучают записи с камер и проводят экспертизы, чтобы установить личность третьего пассажира автомобиля. Расследование продолжается.

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