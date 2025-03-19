Развращал девочек во время командировок: бывший муж Юлии Коваль оказался педофилом. Шокирующие детали дела и причины развода

26-летний системный администратор Артем из Санкт-Петербурга подозревается в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел во время корпоратива летом 2023 года. Сотрудники крупной компании отправились в двухдневный турпоход, где отдыхали на природе и жили в палатках. Некоторые из них пригласили с собой своих близких. Так на мероприятии оказалась 15-летняя Алена. Подробности — в материале «Радио 1».