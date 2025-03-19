Развращал девочек во время командировок: бывший муж Юлии Коваль оказался педофилом. Шокирующие детали дела и причины развода

Михаил Штырлин (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
В Краснодарском крае 50-летний Михаил Штырлин, винодел и бизнесмен с известным именем, был приговорен к 17 годам строгого режима за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Штырлин также запомнился широкой аудитории как экс-супруг популярной блогерши и телеведущей Юлии Коваль.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, однако следственные органы обнародовали некоторые детали дела. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Однако в 1993 году, после окончания учебы, он сделал смелый шаг, основав компанию «Легенда Крыма». Эта фирма быстро завоевала репутацию надежного дистрибьютора вин и других алкогольных напитков, представляя лучших производителей Крымского полуострова. Под руководством Штырлина компания не только укрепила свои позиции на рынке, но и стала символом качества и традиций крымского виноделия.
Юлия окончила Таврический национальный университет в Крыму, где у ее бывшего мужа Михаила Штырлина была винодельня. Коваль была моложе Штырлина на 19 лет, когда их роман начался. В одном из интервью она призналась, что он стал ее первой любовью. Однако, по ее словам, их отношения оставили глубокий след в ее психике. Причиной разрыва пары стали проблемы с ревностью со стороны Михаила. Сейчас Юлия воспитывает их общего сына Тимофея одна.
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Эпизоды домогательствПо данным следствия, в июне 2021 года Штырлин совершил два эпизода домогательств к детям во время командировки из Москвы в Краснодар. В первом случае он заманил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет в уединенное место, где предстал перед ними голым. Во втором случае он обманным путем завел двух девочек в подъезд, где также разделся и совершил «определенные сексуальные действия» перед жертвами.
Фото: iStock/Halfpoint
Реакция родителей и задержаниеДевочки, ставшие жертвами его действий, рассказали о произошедшем родителям, которые незамедлительно обратились в полицию. В результате оперативных действий Штырлина задержали и обвинили по статьям 132 и 135 Уголовного кодекса РФ. Предприниматель провел четыре года в СИЗО, ожидая судебного разбирательства.
Манипуляции с детьмиДля того чтобы завязать разговор с детьми, Штырлин использовал манипулятивные приемы. Он намеренно ронял пятитысячную купюру, которую девочки подбирали и возвращали ему. Это позволило ему установить контакт и отвлечь внимание от своих намерений.
Фото: iStock/Professor25
Суд приговорил Михаила Штырлина к 17 годам лишения свободыСоветский районный суд признал Михаила Штырлина виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда семьям пострадавших в размере 2,4 миллиона рублей. Несмотря на это, Штырлин не согласился с приговором и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, изучив материалы дела, подтвердила назначенное наказание.
Михаил ШтырлинМихаил Штырлин — яркая фигура в мире бизнеса, известный как предприниматель и генеральный директор виноторговой группы компаний «Легенда Крыма». Его путь начался 4 марта 1971 года в Дзержинске, где он родился и вырос. Стремление к знаниям привело Михаила в Московский авиационный институт (МАИ), где он изучал инженерное дело и получил специальность «инженер-механик».
Однако в 1993 году, после окончания учебы, он сделал смелый шаг, основав компанию «Легенда Крыма». Эта фирма быстро завоевала репутацию надежного дистрибьютора вин и других алкогольных напитков, представляя лучших производителей Крымского полуострова. Под руководством Штырлина компания не только укрепила свои позиции на рынке, но и стала символом качества и традиций крымского виноделия.
Фото: iStock/Olga_Gavrilova
Юлия Коваль и Михаил ШтырлинЮлия Коваль — известная блогерша и телеведущая, которая стала популярной благодаря своей работе на телеканале «Матч ТВ» и участию в программе «Орел и Решка» на канале «Пятница!». Она привлекла внимание зрителей не только своим профессионализмом, но и дружбой со скандально известной Настей Ивлеевой, с которой познакомилась еще до ее звездного взлета. У них быстро завязалась крепкая дружба, девушки стали коллегами, обучаясь в телешколе «Останкино» и совместно работая над проектами.
Юлия Коваль (Фото: ВКонтакте @kovalnow)
Юлия окончила Таврический национальный университет в Крыму, где у ее бывшего мужа Михаила Штырлина была винодельня. Коваль была моложе Штырлина на 19 лет, когда их роман начался. В одном из интервью она призналась, что он стал ее первой любовью. Однако, по ее словам, их отношения оставили глубокий след в ее психике. Причиной разрыва пары стали проблемы с ревностью со стороны Михаила. Сейчас Юлия воспитывает их общего сына Тимофея одна.
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Дарья Осипова