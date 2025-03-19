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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой, отношение к СВО и пластические операции: чем способна удивить Бабкина в свои 75?

Роман с молодым фигуристом, конфликт с Кадышевой, отношение к СВО и пластические операции: чем способна удивить Бабкина в свои 75?

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Надежда Бабкина — выдающаяся певица и организатор, чьи народные песни покорили сердца многих людей не только в России, но и за ее пределами.
Сегодня, 19 марта, артистке исполняется 75 лет, ее вклад в музыкальную культуру страны невозможно переоценить. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Путь Надежды Бабкиной в музыке начался в 1974 году, когда она основала ансамбль «Русская песня». Изначально это была небольшая женская группа из шести человек, но вскоре к ним присоединились мужчины, коллектив начал активно развиваться. В 1976 году ансамбль впервые заявил о себе на конкурсе в Сочи, а через два года завоевал золотую медаль на международном фестивале в Братиславе.

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Развитие ансамбля «Русская песня»

С течением времени ансамбль стал самостоятельным коллективом при «Москонцерте». В 80-х годах вокруг «Русской песни» был создан Московский фольклорный центр, который позже превратился в знаменитый театр. Сегодня это известный Московский музыкальный театр фольклора «Русская песня». Под руководством Бабкиной коллектив записал более сотни современных обработок народных песен и ставил яркие спектакли и концертные программы.

Хиты и достижения

Песни «Москва златоглавая», «Девушка Надя», «Как хотела меня мать» стали настоящими народными хитами. Ансамбль выступал на престижных площадках, включая открытие Олимпиады в Сочи в 2014 году. В театре сегодня работают несколько коллективов, таких как «Русские сезоны», «После 11», ансамбли «Россияне» и «Славяне», а также детская студия «Наследие».

Сольная карьера и телевидение

Помимо работы с ансамблем, Бабкина активно выступала и сольно. Ее песни «Казачка Надя» и «Цветной бульвар» известны далеко за пределами России. С 1991 года певица регулярно участвует в фестивале «Славянский базар».

Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)

Также Надежда Бабкина проявила себя как организатор фестивалей. С 1997 года она проводит популярный фолк-фестиваль «Казачий круг», а с 2007 года руководит масштабным фестивалем «Песни России». На телевидении Бабкина также оставила свой след: с 2009 по 2023 год она вела программу «Модный приговор» на Первом канале и участвовала в различных шоу на канале НТВ.

Театр «Русская песня»

Надежда Бабкина является основателем Московского государственного академического театра «Русская песня», который был создан в 2000 году на основе ансамбля, существовавшего с 1976 года. Под ее руководством театр продолжает развиваться и радовать зрителей новыми яркими постановками.

Фото: iStock/lena_volo

Личная жизнь

Брак с Владимиром Заседателевым

Надежда Бабкина была замужем только один раз. Ее мужем стал барабанщик группы «Самоцветы» Владимир Заседателев. Пара прожила в браке 17 лет — с 1974 по 1991 год. Однако брак распался из-за измены мужа, что стало тяжелым ударом для певицы. У пары остался сын Даниил, который стал важной частью жизни Надежды.

Отношения с Евгением Гором

После развода Надежда долго встречалась с певцом Евгением Гором, который младше ее на 30 лет. Эти отношения привлекали внимание общественности, но в 2023 году начали появляться слухи, что пара рассталась. Известный историк моды Александр Васильев подлил масла в огонь, намекнув на нового поклонника Бабкиной.

Новый роман: Сергей Рябов

Александр Васильев рассказал о молодом и «очень-очень красивом» поклоннике Надежды Бабкиной — бывшем фигуристе Сергее. По его словам, певица завязала близкие отношения с Сергеем Рябовым, который является ее пиар-директором.

Васильев сравнил Рябова с известным фигуристом Евгением Плющенко, подчеркивая его привлекательность и харизму.

Охлаждение чувств с Евгением Гором

Поклонники заметили, что в последние два года Надежда Бабкина и Евгений Гор практически не появлялись вместе. Многие решили, что артистка устала от сердечных драм и предпочла сосредоточиться на своей карьере и семье.

Конфликт с Кадышевой

Конфликт между Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой начался в 90-х, когда Бабкина начала ревновать к растущей популярности Кадышевой. В 2010-х напряжение переросло в открытый конфликт: Бабкина критиковала музыку Кадышевой, называя ее «попсовой версией» народного жанра, и отказывалась выступать на фестивалях, где была Кадышева. В ответ Кадышева иронично заметила, что выпады Бабкиной ей не страшны.

Ситуация изменилась в 2020-х, когда обе певицы начали появляться вместе на фотографиях в соцсетях. Бабкина отметила радость встречи с коллегами и впоследствии заявила, что конфликт был «спровоцирован» и что она хорошо относится к Кадышевой.

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

СВО

Надежда Бабкина открыто поддержала спецоперацию. Она пожелала участникам вернуться домой живыми.

В интервью «Вокруг ТВ» певица отметила, что артисты, осуждающие действия России, просто боятся ехать в Донбасс и выражать свою позицию. Певица выразила сомнение в том, что публика сможет простить уехавших артистов, даже если им разрешат вернуться. Бабкина активно поддерживает российских военнослужащих, выступая перед солдатами в учебных центрах и давая концерты в новых регионах и военных госпиталях.

Пластические операции и похудение

Надежда Бабкина, получающая комплименты за свою внешность, впервые призналась о пластической хирургии в 2021 году, когда рассказала о круговой подтяжке лица, сделанной в 2019 году. Певица считает, что звезды должны «делать» себя, чтобы соответствовать ожиданиям зрителей.

Она также похудела на более чем 30 килограммов благодаря диете и спорту, но некоторые подозревают, что для достижения такого результата она могла использовать инъекции, популярные среди диабетиков.

Надежда Бабкина сейчас

Надежда Бабкина продолжает свою карьеру, хотя и реже появляется на телевидении. В феврале 2024 года она стала ведущей программы «Прошу, прости!» на НТВ, основанной на реальных историях людей, публично просящих прощения.

Артистка также вернулась к актёрской деятельности, сыграв местную певицу в сериале «Многодетство». Несмотря на проблемы со здоровьем в прошлом, Бабкина продолжает радовать своих поклонников новыми проектами.

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Глава шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО встретился с губернатором
19 марта 2025, 10:49

Василий Карпов (второй слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководитель шатурского отделения Ассоциации ветеранов спецоперации Василий Карпов принял участие во встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Глава региона встретился с руководителями муниципальных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья в региональном филиале Госфонда «Защитники Отечества».
«Госфонд помогает нам с решением вопросов по выплатам, документам, реабилитации и лечению», – отметил Воробьёв.
«Главное – получать информацию из первых уст, привлекать к обсуждению наболевших тем тех, кто владеет информацией изнутри и обо всём знает не понаслышке», – сказал Карпов.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Ассоциация начала работу в феврале, объединив всех, кто помогает семьям бойцов, решает вопросы с трудоустройством вернувшихся с фронта.

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ВСУ намеренно атаковали приграничье РФ во время телефонного разговора Путина и Трампа
Журналист Свонн: во время разговора Путина и Трампа ВСУ намеренно атаковали РФ
19 марта 2025, 10:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине ВСУ намеренно атаковали российское приграничье.
По его словам, разговор между Путиным и Трампом — не просто обсуждение урегулирования конфликта на Украине.

«Речь идёт о глобальном изменении мировой конфигурации сил, какого мы не видели, наверное, последние лет сто... Думаю, в конечном счёте Европе придётся действовать так, как скажет ей президент Трамп. Хоть сейчас некоторые выпячивают грудь и говорят: "Всё это не сводится к обсуждению между США и Россией", скажем честно: к нему всё и сводится», — заявил Свонн в эфире RT.

Напомним, утром 18 марта ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область. Атака имела цель создать негативный фон вокруг переговоров Путина и Трампа, считают в Минобороны РФ.

Так, в течение дня ВСУ провели пять атак с участием до 200 военнослужащих и 29 единиц техники. Последняя попытка «прорыва» украинских сил осуществлялась с 17:30 до 18:45, четко во время диалога между Путиным и Трампом. Все попытки ВСУ вклиниться на территорию России были отражены. Потери украинцев составили до 60 человек.

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Попытка прорыва ВСУ в Белгородской области и контратаки под Суджей: последние новости СВО 19 марта
19 марта 2025, 10:21

Фото: iStock/razihusin

Российские войска продолжают активное наступление на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. В частности, они восстановили контроль над позициями в Удачном и полностью вытеснили противника из Котлино на Покровском направлении. Подробнее о других событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

На утро 19 марта российские войска продолжают удерживать свои позиции в Курском приграничье, успешно отражая попытки ВСУ закрепиться на территории региона. Вчера противник осуществил атаку через границу между Сумской областью Украины и Белгородской областью в районе Демидовки-Графовки, используя бронетехнику и инженерные машины для разграждения.

Основными направлениями наступления стали Графовка и Прилесье. Однако утренний штурм был успешно отражён: уничтожены один танк и одна инженерная машина разграждения (ИМР), также зафиксированы потери среди личного состава ВСУ. В Суджанском районе Курской области наблюдается значительное увеличение активности украинских беспилотников, сопровождающееся артиллерийскими обстрелами. В окрестностях Гоголевки и Гуево продолжаются интенсивные бои, однако за последние 24 часа линия фронта осталась неизменной.

В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа
В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа

Херсонское направление

На Херсонском направлении ситуация остаётся относительно спокойной, однако противник продолжает проявлять активность. Российские войска применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обнаружения и подавления позиций ВСУ.

Запорожское направление

На Запорожском направлении вооружённые силы РФ закрепляют свои успехи после прорыва в районе села Степовое, расширяя подконтрольную территорию к северу от населённого пункта и постепенно приближаясь к окраинам Лобкового.

Фото: istockphoto/shcherbak volodymyr

Угледарское направление

На Угледарском направлении ситуация временно стабилизировалась, однако боевые действия продолжаются. Российские штурмовые группы атакуют позиции противника вдоль линии Шевченко – Весёлое. ВСУ перебросили значительные резервы в этот район, что усложняет продвижение: в районе Весёлого идут ожесточённые бои. К западу от Константинополя и у Разлива изменений в расстановке сил не наблюдается.

Торецкое направление

В Торецкой агломерации продолжаются боевые действия как на севере, так и на юге города. По имеющимся данным, активность украинских вооружённых сил снижается, что подтверждается даже украинскими источниками. Наблюдается изменение в ходе боёв, и к западу от Торецка фронт начинает активизироваться. Российские силы заняли несколько опорных пунктов к северу от Новобахмутовки, в районе Александрополя (Розовки).

Участники операции «Поток» говорили по-украински, чтобы ввести в заблуждение ВСУ
Участники операции «Поток» говорили по-украински, чтобы ввести в заблуждение ВСУ

Часовоярское направление

На Часовярском направлении продолжаются встречные бои в различных районах города. Российская авиация нанесла точечный удар по пункту управления FPV-дронами в Константиновке, что привело к уничтожению не только техники и оборудования, но и опытных операторов беспилотников, значительно ослабив возможности ВСУ в этом секторе.

Северское направление

На Северском направлении российские войска продолжают наступление. В районе Белогоровки противник удерживает часть позиций на западном склоне горы Белой, однако ВС РФ продолжают теснить украинские силы. Успехи также отмечены в Верхнекаменском, где бои переместились в центр населённого пункта. Расстояние от окраин Верхнекаменского до Северска составляет всего 5 километров, что открывает перспективы для дальнейшего продвижения.

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Политолог рассказал о желании Трампа «избавиться» от Украины
Политолог Лукьянов: Украина является обузой Трампа, от которой он хочет избавиться
19 марта 2025, 09:47

Фото: iStock/sb2010

Желание президента США Дональда Трампа быстро урегулировать конфликт на Украине обусловлено стремлением избавиться от «обузы» в лице Киева. Так считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Федор Лукьянов.
«Недавняя победа Трампа еще пока бесспорна, его оппоненты деморализованы. Еще нет никаких крупных препятствий его действиям, но они будут в будущем. Поэтому в наиболее благоприятный момент он пытается по всем важным для него направлениям, а это, прежде всего, внутренние вопросы, резко рвануть вперед», — пояснил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он отметил, что тема Украины для Трампа является менее важной, чем внутренние дела США. Политолог уверен, что Киев является «обузой» для Вашингтона, от которой он хочет избавиться.

Эксперт добавил, что возможность Трампа урегулировать конфликт станет символом того, что он способен добиваться результатов. Однако американский лидер может столкнуться с тем, что быстро этот вопрос решить не получится. Тем не менее уже появился шанс добиться того, что раньше было невозможным.

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Ганчев заявил, что мобилизованных украинцев привозят на передовую в наручниках
Ганчев: мобилизованных украинцев привозят на фронт в наручниках
19 марта 2025, 09:41

Фото: iStock/Sinenkiy

ВСУ привозят мобилизованных украинцев на фронт в наручниках. Об этом ТАСС сообщил глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Их привозят практически до самого "передка" в наручниках. Только потом выдают им оружие, когда деться некуда», — пояснил он.

По словам Ганчева, в рядах украинской армии распространена практика дезертирства за деньги. Размер взятки за разрешение покинуть зону боевых действий может составлять около 5 тыс долларов, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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