Актер Василий Ливанов похудел и осунулся после комы и лечения опухоли

Василий Ливанов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)
Известный российский актер Василий Ливанов, которому недавно исполнилось 89 лет, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. По информации Telegram-канала Mash, артист перенес медикаментозную кому для борьбы с бактериальной инфекцией, устойчивой к антибиотикам.
В январе ему было диагностировано расстройство кровообращения головного мозга, после чего он несколько дней провел в реанимации.
Сейчас состояние Ливанова остается стабильным, но тяжелым. Врачи регулярно посещают его дома для контроля за состоянием здоровья. Для ускорения восстановления актеру была назначена белковая диета. Также он продолжает занятия с логопедом, чтобы восстановить речь.
На данный момент семья актера не делала официальных комментариев относительно его состояния. Фанаты и друзья Ливанова выражают обеспокоенность и надеются на скорейшее выздоровление любимого артиста.
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Сейчас состояние Ливанова остается стабильным, но тяжелым. Врачи регулярно посещают его дома для контроля за состоянием здоровья. Для ускорения восстановления актеру была назначена белковая диета. Также он продолжает занятия с логопедом, чтобы восстановить речь.
На данный момент семья актера не делала официальных комментариев относительно его состояния. Фанаты и друзья Ливанова выражают обеспокоенность и надеются на скорейшее выздоровление любимого артиста.
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Дарья Осипова