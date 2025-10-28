Убивший мать и устроивший взрыв газа подросток из Нововоронежа признал вину
В Нововоронеже подросток, убивший мать и устроивший взрыв газа, признал вину. Об этом сообщают «Вести Воронеж».
Следственный комитет завершил расследование громкого дела об убийстве, которое произошло 3 ноября 2024 года.
По данным следствия, 16-летний юноша нанёс женщине множественные удары гантелью и ножом, после чего попытался инсценировать несчастный случай – открыл газ и поджёг квартиру. В результате произошёл мощный взрыв и пожар, повредивший десятки автомобилей и квартир соседей. Сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.
Кроме того, подросток похитил с банковской карты матери 500 тысяч рублей и успел потратить деньги до задержания.
Сейчас расследование завершено, обвиняемый полностью признал вину. В ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу.
