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Readovka: ГУР Украины взяло на себя ответственность за диверсию в Самарской области

04 марта 2024, 11:32
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

4 марта в Самарской области произошла диверсия, которую ГУР Украины взяло на себя. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
Неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. Несмотря на отсутствие пострадавших, инцидент вызвал задержки в движении поездов и нарушил обычную жизнь региона.

Специалисты оперативных служб сообщают, что причиной повреждения моста стала детонация самодельного взрывного устройства. Очевидцы утверждают, что произошло это около 6 утра.


Telegram Baza пишет, что повреждёнными оказались металлоконструкции и ограждение моста. Сама бетонная опора, по предварительным данным, осталась целой.

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14-летняя школьница из Саратова подверглась нападению льва
04 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Pieter-Pieter

В Саратове лев напал на подростка на территории предприятия, на котором содержали животное, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Как сообщили в ведомстве, хищник содержался в вольере на территории некоего предприятия.

14-летнюю пострадавшую экстренно госпитализировали в больницу с травмами рук, врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что после случившегося была организована следственная проверка. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, ранее лев напал на дрессировщика в сочинском цирке. Когда два животных стали проявлять агрессию по отношению друг к другу, сотрудник цирка попытался их разнять, однако, пострадал сам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#животное
#школьник
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Машину замректора Луганского госуниверситета заминировали
Shot: Взрывчатку обнаружили под машиной замректора Луганского университета
04 марта 2024, 10:38

Фото: istock / Fahroni

Автомобиль заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева заминировали. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации издания, под чёрной «Тойотой Лэнд Крузер» замректора нашли СВУ с электронным детонатором и белым веществом. Сообщается, что самого Киселева в этот момент в авто не было.

Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли взрывчатку. Сейчас бомбу изучают сотрудники главного криминалистического управления СКР, подозреваемых разыскивают.

Ранее сообщалось, что под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дрон с итальянским двигателем обнаружен на территории Петербургского нефтетерминала
БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли на территории нефтяного терминала в Петербурге
04 марта 2024, 10:21

Фото: istock / aapsky

На территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотник с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатого вещества. Об этом информирует Телерам-канал Shot.
По данным издания, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия во время обхода заметил дрон с оторванным крылом и вызвал экстренные службы. Прибывшие на место экстренные службы установили, что БПЛА самолётного типа с двухцилиндровым двигателем в хвостовой части фюзеляжа произведен итальянской фирмой Gilardoni.

Беспилотник обезврежен, его фрагменты переданы на экспертизу. Взрыва из-за падения дрона не последовало, поэтому никто не пострадал.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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#беспилотник
#дрон
#бпла
#предприятия
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В Москве арестовали мужчину, избившего до потери сознания жителя Подмосковья
Полицейские арестовали мужчину, избившего жителя Подмосковья у бара в Москве
04 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские задержали в Москве подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью 29-летнему жителю Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столичному региону.
Отмечается, что приезжий мужчина при многочисленных очевидцах поругался с жителем Подмосковья около бара на улице Сретенка. Затем он позвал его отойти, после чего нанёс удар в область лица. 29-летний мужчина потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

Врачи заключили, что мужчине был причинён тяжких вред здоровью, подчёркивает «Агентство городских новостей Москва».

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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#происшествие
#полиция
#избиение
#москва
#подмосковье
#уголовное дело
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В Новосибирске жителя Таджикистана осудили за жестокое убийство школьницы
04 марта 2024, 10:08

Фото: iStock/Shutter2U

Суд Новосибирска огласил приговор 27-летнему Хушнуду Хамроеву. Его признали виновным в жестоком убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Следствие установило, что в октябре 2021 года Хамроев не раз угрожал лишить девушку жизни. 26 июля 2022 года он воплотил свои угрозы в жизнь, нанеся школьнице не менее 17 ножевых ударов. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Хамроева обвиненили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая угрозы убийством, истязания, незаконные половые отношения с несовершеннолетней и убийство.

4 марта суд признал Хамроева виновным во всех инкриминируемых ему преступлениях. Ему назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родных погибшей и взыскал с осужденного материальный ущерб в размере 400 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд рассматривал дело более полутора лет. На протяжении всего судебного процесса подсудимый отрицал свою вину в незаконных половых отношениях с несовершеннолетней.

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«Кидался яблоками и ударил кулаком в лицо»: Пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
Бросавшего яблоки в попутчиков пьяного дебошира сняли с рейса Томск-Москва
04 марта 2024, 09:42

Фото: istock / AlxeyPnferov

В Томской области сотрудники транспортной полиции задержали пассажира рейса Томск-Москва, который устроил дебош на борту самолета. Об этом сообщает Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».
По данным полиции, 29-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к попутчикам, бросать в них яблоками, а также ударил представителя авиакомпании в лицо. Правоохранители прибыли на место еще до взлета самолета и забрали неадеквата в отделение.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статьям 20.1 и 19.3 КоАП РФ (Мелкое хулиганство и Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Ранее сообщалось, что самолет со 168 пассажирами чуть не потерпел крушение во время посадки в Сочи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#москва
#хулиганство
#коап
#сотрудники
#рф
#самолет
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В Алматы произошло мощное землетрясение
04 марта 2024, 09:38

Фото: iStock/Petrovich9

В Алматы, столице Казахстана, в понедельник в 11:22 произошло землетрясение, которое ощутили местные жители. Об этом сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций.
Пока точная сила землетрясения неизвестна, но короткий толчок вызвал тревогу среди горожан. Сработали сирены оповещения, призывая людей покинуть свои дома и офисы, и выйти на открытые пространства в целях безопасности. Онлайн сейсмограф Android Earthquake Alerts System показал силу толчка магнитудой около 5,4. Это предварительная информация.

«4 марта примерно в 11:22 произошло землетрясение в городе Алматы с ощутимостью. Информация о месте эпицентра и силе землетрясения обрабатывается сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК», — сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) Алматы.

Государственные органы были оповещены в соответствии с установленным алгоритмом взаимодействия. Информация о землетрясении передана на оперативный пульт дежурного департамента полиции, где она будет использоваться для сбора данных о возможных разрушениях и повреждениях зданий и сооружений города. В настоящее время проводится мониторинг для выявления разрушений и проверки работоспособности объектов жизнеобеспечения.

Дополнение к новости 09:56:
По сообщению сейсмологов, землетрясение произошло в 31 км на юг от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Его магнитуда - 6.1. В Алматы толчки ощущались силой 5 баллов.

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#мониторинг
#землетрясение
#казахстан
#происшествие
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В Петербурге годовалая девочка нашла на полу квартиры насвай и отравилась им
04 марта 2024, 09:25

Фото: iStock/maxim4e4ek

В посёлке Шушары в Санкт-Петербурге годовалая девочка из Узбекистана нашла на полу квартиры, которую снимают её родители, насвай и отравилась. Об этом пишет «Фонтанка».
Отмечается, что девочка нашла жевательный табак на полу в то время, когда родители отвлеклись и не присматривали за ней.

Ребёнок был экстренно госпитализирована в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у неё отравление неизвестным веществом.

Родителей ребёнка арестовали. В их отношении были составлены протоколы по статьям о нарушении иностранными гражданами правил въезда и неисполнении родительских обязанностей. В настоящее время они оба находятся в камере полицейского отдела.

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#происшествие
#ребёнок
#госпитализация
#санкт-петербург
#табак
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Москвич устроил нарколабораторию на даче под Химками
04 марта 2024, 09:20

Фото: iStock/Totojang

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в дачном доме в городском округе Химки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в помещении был обнаружен химический реактор, стеклянные колбы, канистры с жидкостями, электронные весы, магнитный перемешиватель и контейнер с веществом. Эксперты проверили содержимое одной из канистр – там оказался наркотик мефедрон», — говорится в сообщении.
Организатор нарколаборатории был задержан на месте с поличным. Им оказался 21-летний москвич. Он рассказал, что дачу под нарколабораторию арендовали его кураторы. Там он начал производить мефедрон и распространять его через даркнет.

Молодого человека заключили под стражу. Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления.

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#наркотики
#химки
#полицейские
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