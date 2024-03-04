Readovka: ГУР Украины взяло на себя ответственность за диверсию в Самарской области

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4 марта в Самарской области произошла диверсия, которую ГУР Украины взяло на себя. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
Неизвестные пытались взорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. Несмотря на отсутствие пострадавших, инцидент вызвал задержки в движении поездов и нарушил обычную жизнь региона.
Специалисты оперативных служб сообщают, что причиной повреждения моста стала детонация самодельного взрывного устройства. Очевидцы утверждают, что произошло это около 6 утра.
Telegram Baza пишет, что повреждёнными оказались металлоконструкции и ограждение моста. Сама бетонная опора, по предварительным данным, осталась целой.
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Сергей Калугин