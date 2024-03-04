В сети появилось фото с места подрыва ж/д моста в Самарской области

Фото: iStock/Artreyu
Неизвестные устроили взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области, фото с места происшествия публикует Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что взрыв прогремел примерно в 06:15 часов утра 4 марта на перегоне Звезда-Чапаевск.
В связи со случившемся в регионе объявили план «Загорск», движение поездов временно приостановлено.
По предварительной версии, под опору моста, проходящего через реку Чапаевка, было заложено самодельное взрывное устройство. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
2 марта мощный взрыв прогремел возле здания электрической подстанции в Екатеринбурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В связи со случившемся в регионе объявили план «Загорск», движение поездов временно приостановлено.
2 марта мощный взрыв прогремел возле здания электрической подстанции в Екатеринбурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева