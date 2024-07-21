Readovka: жена умершего бойца СВО ждет суда о праве жить в квартире мужа в Коми

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Вдова участника СВО ждет суда о ее праве на собственность на квартиру в Коми, принадлежавшей ее умершему мужу по договору соцнайма, в который ее не успели включить. Об этом сообщает тг-канал Readovka. Супруг женщины скончался в период своего участия в боевых действиях и не успел записать жену в договор социального найма, заявляется в публикации.
По данным издания, мужчина получил жилье как сирота, но не смог его приватизировать после 5 лет с заключения договора. Уточняется, что в ближайшее время женщина будет судиться с администрацией района за ее право жить в квартире умершего мужа.
Ранее сообщалось, что в Дагестане во время своего отпуска погиб участник СВО во время конфликта со стрельбой в селе Агачул. Причиной смерти Богозита Алибекова стал давний земельный спор. Подозреваемые уже задержаны.
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