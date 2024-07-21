Нетипичное утро: как котенок «украл» шлем бойца СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Котенок «украл» шлем у бойца спецоперации из Челябинска. Как сообщает URA.RU, приблудившееся животное залезло под защиту и бегало в ней по блиндажу.
«Утро у южноуральских бойцов на СВО началось нетипично. У одного из парней пропал защитный шлем. И тут мимо него «пробегает» потерянный головной убор», — рассказал глава регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
Он добавил, что обнаруженную под защитным шлемом малышку назвали Кнопкой, оставив себе и взяв лежанку с когтеточкой у местных. Теперь ее учат порядку, а также точить когти в положенном месте.
Кроме того, «Народный фронт» отправил военным необходимое снаряжение, а именно, генератор, тепловизор и масксети.
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Никита Кротов