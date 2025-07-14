Мигранты, нарушившие правила пребывания в России, попали на видео

14 июля 2025, 10:54

В Ярославле выявили мигрантов, нарушивших правила пребывания в РФ

Фото: iStock/BalkansCat

Дружинники и полицейские проверили документы у мигрантов, проживавших в одном из хостелов Ярославля. Выяснилось, что некоторые из них нарушили правила пребывания в России. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Русская община Zov».