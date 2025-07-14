Мигранты, нарушившие правила пребывания в России, попали на видео
Дружинники и полицейские проверили документы у мигрантов, проживавших в одном из хостелов Ярославля. Выяснилось, что некоторые из них нарушили правила пребывания в России. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Русская община Zov».
Уточняется, что на нарушителей составлены административные протоколы. В правоохранительных органах предупредили иностранных граждан: в случае повторного нарушения правил им грозит депортация.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому будут установлены дополнительные пошлины для мигрантов. По словам Володина, благодаря нововведениям не только увеличатся поступления средств в бюджет, но и усилится контроль над мигрантами, станет возможным устанавливать места их пребывания, что, в свою очередь, позволит снизить уровень нелегальной миграции.
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